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Президент «Интера»: «Мы отправляемся в Турин, чтобы выиграть»

вчера, 12:42
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерЗавтра в 22:45 Не начался

Президент «Интера» Стивен Чжан в разговоре с Gazzetta dello Sport высказался о проведении матча 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер». Встреча должна была состояться на минувшей неделе, но ее перенесли из-за распространения коронавируса в Италии. Планируется, что матч пройдет без зрителей в ближайшее воскресенье.

Мы играем, и важно, что это происходит в условиях плана безопасности. Здоровье – это главный приоритет.  

Также Чжан заявил, что «Интер» намерен победить в поединке с «Юве».

Мы отправляемся в Турин, чтобы выиграть в матче, который является великолепным вызовом.

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Все комментарии
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
вчера в 20:46
Удачи!
Шатаут
Шатаут
вчера в 15:13
Чтобы выиграть в Турине - надо попу рвать... А в Интере это может делать только Конте и то - на бровке...
Maximiliano_777
Maximiliano_777
вчера в 15:05
Главное, чтоб ответственно подошли к игре, не расслаблялись. Пусть и без зрителей, но не факт, что за юве не будет бегать 12й игрок.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:14
Игра без зрителей врядои будет битва.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:58
Приезжайте к нам в Турин, вам по кумполу дадим.
Дон Диего
Дон Диего
вчера в 13:45
    Vladimir808
    Vladimir808
    вчера в 13:40
    Намерения хорошие.
    Дело за малым, осталось победить.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 13:35
    Удачи!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:06
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 12:54
      Поглядим
      ДСА
      ДСА
      вчера в 12:53
      Лишь бы под каток не попасть.
      h8you
      h8you
      вчера в 12:46
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