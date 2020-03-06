Президент «Интера»: «Мы отправляемся в Турин, чтобы выиграть»

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вчера, 12:42

Президент «Интера» Стивен Чжан в разговоре с Gazzetta dello Sport высказался о проведении матча 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер». Встреча должна была состояться на минувшей неделе, но ее перенесли из-за распространения коронавируса в Италии. Планируется, что матч пройдет без зрителей в ближайшее воскресенье.

Мы играем, и важно, что это происходит в условиях плана безопасности. Здоровье – это главный приоритет.

Также Чжан заявил, что «Интер» намерен победить в поединке с «Юве».