Президент «Интера»: «Мы отправляемся в Турин, чтобы выиграть»

Президент «Интера» Стивен Чжан в разговоре с Gazzetta dello Sport высказался о проведении матча 26-го тура Серии А «Ювентус» — «Интер». Встреча должна была состояться на минувшей неделе, но ее перенесли из-за распространения коронавируса в Италии. Планируется, что матч пройдет без зрителей в ближайшее воскресенье.
Мы играем, и важно, что это происходит в условиях плана безопасности. Здоровье – это главный приоритет.
Также Чжан заявил, что «Интер» намерен победить в поединке с «Юве».
Мы отправляемся в Турин, чтобы выиграть в матче, который является великолепным вызовом.
За неё болеть - сплошная боль,
Дома титулы берёт по блату,
А в Европе постоянный ноль!
В Неаполе Барса играет,
Достойно стоят мужики.
В Лионе ювентус влетает,
И ноют весь матч дураки!
Припев: В Турине ныть, в Турине ныть,
В ювентусе - тире - ныть!
В Турине ныть, в Турине ныть,
В ювентусе - тире - ныть!
В Турине ныть,
В Турине ныть,
В ювентусе ныть,
В ювентусе тире ныть!
2. Прилетел в ювентус Криштиану,
Португальский супербомбардир,
Но пошло всё сразу не по плану -
Облажался деланый кумир!
Аякс отгрузил им три плюхи,
ювентус не смог отскочить,
Скудетто взято в том же духе:
Не можем играть - будем ныть!
Припев.
3. Фаны их всем уши прожужжали,
Будто бы дель пьеро и буфон
Принесли Италии медали
В памятном 2006-м.
Зидана убрал Матерацци,
Германии Гроссо забил.
ювентус же, будем смеяться,
В пердив в том году сослан был.
Припев.
За неё болеть - сплошная боль,
Дома титулы берёт по блату,
А в Европе постоянный ноль!
В Неаполе Барса играет,
Достойно стоят мужики.
В Лионе ювентус влетает,
И ноют весь матч дураки!
Припев: В Турине ныть, в Турине ныть,
В ювентусе - тире - ныть!
В Турине ныть, в Турине ныть,
В ювентусе - тире - ныть!
В Турине ныть,
В Турине ныть,
В ювентусе ныть,
В ювентусе тире ныть!
2. Прилетел в ювентус Криштиану,
Португальский супербомбардир,
Но пошло всё сразу не по плану -
Облажался деланый кумир!
Аякс отгрузил им три плюхи,
ювентус не смог отскочить,
Скудетто взято в том же духе:
Не можем играть - будем ныть!
Припев.
3. Фаны их всем уши прожужжали,
Будто бы дель пьеро и буфон
Принесли Италии медали
В памятном 2006-м.
Зидана убрал Матерацци,
Германии Гроссо забил.
ювентус же, будем смеяться,
В пердив в том году сослан был.
Припев.
Дело за малым, осталось победить.
Дело за малым, осталось победить.