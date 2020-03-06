Абрахам: «Поездка на Евро является моей мечтой»

Форвард «Челси» поделился мнением о восстановлении после травмы:

Я смогу сыграть за сборную Англии в марте. Скоро буду в строю.

У меня был рецидив. Повреждение усугублялось. Голеностоп до сих пор немного опухший, но ситуация потихоньку улучшается. Клуб хотел, чтобы я проходил восстановление в Барселоне. Сказали, что хотят, чтобы разные специалисты оценили ситуацию. Мне там сказали то же самое, что и в «Челси». Сейчас занимаюсь физиотерапией. Теперь я вернусь на поле только тогда, когда восстановлюсь на 100%, чтобы снова не произошел рецидив.

Матчи сборной в марте являются отличным шансом для меня. Я готов к этому и хочу показать свой лучший футбол. Общался с Рэшфордом. Харри Кейн был моим кумиром. Надеюсь, что они оба восстановятся к Евро. Они являются отличными футболистами.

Я по телевизору смотрел матчи сборной Англии на крупных турнирах. Поездка на Евро — моя мечта. Однако сначала нужно успешно выступать в «Челси».