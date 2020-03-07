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Шишкин: «С адаптацией в „Спартаке-2“ никаких проблем не было»

вчера, 10:37

Защитник «Спартака-2» Роман Шишкин поделился эмоциями от возвращения в московский клуб. 

«Спартак» — мой родной клуб, я здесь вырос, меня здесь воспитали. Три дня назад, когда первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Все-таки я здесь провел много лет и тренировок. Жил какое-то время на базе в Тарасовке. Не скажешь, что что-то глобально поменялось, но какие-то моменты в голове для себя отложил. Всегда рад сюда вернуться, так что такие незабываемые впечатления.

Я присоединился где-то в середине сборов, поэтому с адаптацией никаких проблем не было. Я до этого был в Турции практически две недели. В коллектив влился качественно. Многих ребят знал и с тренером знаком, поэтому с этим никаких проблем не было.

У нас есть три-четыре человека, которые имеют некий опыт в Премьер-Лиге, которым могут поделиться с футболистами, потому что большинство футболистов молодые. Даже хочется поделиться какими-то моментами, подсказать в каких-то эпизодах, не только футбольных, но и жизненных. Просто сам помню себя молодым и какие-то моменты для себя подчеркиваю. Мне также в свое время подсказывали другие футболисты, более опытные. Время прошло, уже я в этом статусе, поэтому хочется, чтобы из этой команды как можно больше футболистов заиграли в Премьер-Лиге, в первой команде. Чем можем, помогаем.

33-летний Шишкин играл за «Спартак» с 2004 по 2010 год. Последним его клубом был «Торпедо».

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
вчера в 15:15
Какая там адаптация, ходи себе и ходи.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:04
Там он старый дядька.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 10:48
Так он же с детства на бромонтане
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