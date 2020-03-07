Шишкин: «С адаптацией в „Спартаке-2“ никаких проблем не было»

Защитник «Спартака-2» поделился эмоциями от возвращения в московский клуб.

«Спартак» — мой родной клуб, я здесь вырос, меня здесь воспитали. Три дня назад, когда первый раз приехал, конечно, была некая ностальгия. Все-таки я здесь провел много лет и тренировок. Жил какое-то время на базе в Тарасовке. Не скажешь, что что-то глобально поменялось, но какие-то моменты в голове для себя отложил. Всегда рад сюда вернуться, так что такие незабываемые впечатления.

Я присоединился где-то в середине сборов, поэтому с адаптацией никаких проблем не было. Я до этого был в Турции практически две недели. В коллектив влился качественно. Многих ребят знал и с тренером знаком, поэтому с этим никаких проблем не было.

У нас есть три-четыре человека, которые имеют некий опыт в Премьер-Лиге, которым могут поделиться с футболистами, потому что большинство футболистов молодые. Даже хочется поделиться какими-то моментами, подсказать в каких-то эпизодах, не только футбольных, но и жизненных. Просто сам помню себя молодым и какие-то моменты для себя подчеркиваю. Мне также в свое время подсказывали другие футболисты, более опытные. Время прошло, уже я в этом статусе, поэтому хочется, чтобы из этой команды как можно больше футболистов заиграли в Премьер-Лиге, в первой команде. Чем можем, помогаем.