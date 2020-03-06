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Юрист: «Я бы провёл матч „Спартака“ и „Зенита“ в Санкт-Петербурге»

вчера, 19:55

Юрист Михаил Прокопец порассуждал о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак»

Какое бы решение не приняли в РФС, одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором всё было бы прописано и всё было бы понятно. Такого документа нет. Но если вы пошли по пути определения хозяева матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определял хозяева этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Ведь тут можно увидеть двойную аналогию: определение хозяева 1/8 и определение хозяева в матче «Химки» — «Торпедо».

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. Чтобы сделать жеребьёвку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.

Но проблема возникла из-за того, что регламент РФС составлен некорректно. Но раз так случилось, то стоит применять аналогию.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan ответил wingback
сегодня в 00:10
А я бы тарасятник расформировал и проблема сама собой бы решилась...
Давно пора.
Footbolista
Footbolista ответил Сергей Саныч
вчера в 23:38
Я даже название реки знаю...Нева...
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев ответил Jeck Denielse
вчера в 23:35
Надо два матча проводить.... И вопрос о чьей то "выгоде" отпадёт сам собой.... 500 человек сидят в офисах РФС и РПЛ только и научились "бюджеты осваивать".... А мозгов на составление нормального регламента не хватает....
И В ПИТЕРЕ ЕСТЬ АДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ.
coceds
coceds
вчера в 23:25
в краснодар=)
wingback
wingback
вчера в 22:57
А я бы тарасятник расформировал и проблема сама собой бы решилась...
Faustello
Faustello
вчера в 22:54
Надо на Ахмат арене провести матч, на нейтральном гостеприимном поле.
311
311
вчера в 22:23
А что скажет таксист?)
nubom
nubom ответил Сергей Саныч
вчера в 21:59, ред.
...отступать некуда!
Columb
Columb
вчера в 21:47
В Москве итак много футбола, пусть бездарного, но всё же.
112910415
112910415
вчера в 21:44
мрак и ужас
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:31
wingback
wingback
вчера в 21:16
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    вчера в 21:02
    Две игры меж собой с определённой стадии (1/16...1/8...1/4....) и все вопросы зачахнут в зародыше. Да и кому будет не интересно посмотреть две игры с ЦСКА или Зенитом?
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 20:59
    Как философ скажу, Спартак привык в этом розыгрыше играть дома, а Зенит в гостях, пусть так и будет, зачем менять)
    Вот такая аналогия)))
    nubom
    nubom
    вчера в 20:54, ред.
    Желаю всем Россиянам здоровья! С праздником, матерей нашего будущего!
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев ответил Footbolista
    вчера в 20:50
    Вилков: "Я бы присудил победу зениту"...
    Да уже присудили ! ))
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 20:48
    А кто -нибудь сомневается где пройдёт матч ? ))))
    Footbolista
    Footbolista ответил nubom
    вчера в 20:47
    Следим дальше за событиями...там похоже и без Хоттабыча будут "чудеса"...
    nubom
    nubom ответил Footbolista
    вчера в 20:45, ред.
    "Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени." Рассуждения типичного юриста)...вот так юристы нас отстраняли от Олимпиады...
    Я бы, как Хоттабыч, отменил игру в связи с заболеванием игроков Зенита корью, и отправил Спартак в кубки. Из тех, кто остались - кто если не они!
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 20:41, ред.
    "Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени."
    Рассуждения типичного юриста)...вот так юристы нас отстраняли от Олимпиады...
    nubom
    nubom ответил Footbolista
    вчера в 20:41
    Кубковый матч особая история...
    . Всегда!!!
    Footbolista
    Footbolista ответил nubom
    вчера в 20:33
    Кубковый матч особая история...
    nubom
    nubom ответил Footbolista
    вчера в 20:32
    Вилков: "Я бы присудил победу зениту"...
    На данный момент Спартак играет лучше. Зенит косит...
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
    вчера в 20:31, ред.
    Если два матча проводить встанет вопрос...где первый, где второй...и это никогда не закончится)...
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 20:30
    Вилков: "Я бы присудил победу зениту"...
    itujan
    itujan
    вчера в 20:29
    РФС нужно разогнать.
    nubom
    nubom ответил Jeck Denielse
    вчера в 20:27
    Надо два матча проводить.... И вопрос о чьей то "выгоде" отпадёт сам собой.... 500 человек сидят в офисах РФС и РПЛ только и научились "бюджеты осваивать".... А мозгов на составление нормального регламента не хватает....
    Значит - это кому-то нужно...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 20:26
    Надо два матча проводить....
    И вопрос о чьей то "выгоде" отпадёт сам собой....

    500 человек сидят в офисах РФС и РПЛ только и научились "бюджеты осваивать"....
    А мозгов на составление нормального регламента не хватает....
    Ablom
    Ablom
    вчера в 20:23
    Правильно сказал.
    nubom
    nubom ответил VAN ARM
    вчера в 20:22
    это загадка))знают только невские)))
    Все под контролем...
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