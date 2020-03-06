Юрист: «Я бы провёл матч „Спартака“ и „Зенита“ в Санкт-Петербурге»

Юрист Михаил Прокопец порассуждал о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Какое бы решение не приняли в РФС , одна из сторон будет недовольна. Это проблема организатора. Должен быть подготовлен документ, в котором всё было бы прописано и всё было бы понятно. Такого документа нет. Но если вы пошли по пути определения хозяева матча по количеству домашних игр до этого, то надо ему следовать.

Здесь работает принцип аналогии. Если в 1/8 и даже в 1/4 определял хозяева этим способом, хотя регламент был прописан только до 1/8, то скажи, что действуешь по этому же принципу. Ведь тут можно увидеть двойную аналогию: определение хозяева 1/8 и определение хозяева в матче «Химки» — «Торпедо».

Поэтому сейчас больше аргументов, чтобы сделать матч в Питере, чем провести жеребьёвку. Чтобы сделать жеребьёвку, то надо будет и сыгранный матч «Химки» — «Торпедо» ставить под вопрос. Поэтому на месте организаторов я бы поставил матч в Питере. Если «Спартак» будет недоволен, то пусть обжалуют, но вряд ли на это хватит времени.