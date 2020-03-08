ГлавнаяНовости

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

сегодня, 08:42
Бока ХуниорсЛоготип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)1 : 0Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)ХимнасияМатч завершен

«Бока Хуниорс» обыграла «Химнасию и Эсгриму» и оформила чемпионство в аргентинской Суперлиге сезона-2019/20.

Победный гол забил известный в Европе нападающий Карлос Тевес.

Чемпион в аргентинском первенстве определялся в последнем 23-м туре. «Ривер Плейт», шедший впритирку с «Бока» в таблице, потерял очки в финальном матче, благодаря чему «генуэзцы» вышли вперед и стали чемпионами.

Буэнос-Айрес, стадион Альберто Х. Армандо

Бока Хуниорс — Химнасия 1:0 (0:0)
Голы: Тевес 73

«Бока Хуниорс»: Андрада, Буффарини, Самбрано (Капальдо 68), Алонсо, Фабра Паласиос, Кампузано Пуэнтес, Сальвио (Рейносо 88), Фернандес, Вилья Кано, Сольдано (Абила 58), Тевес
Главный тренер: Руссо Мигель Анхель.

«Химнасия»: Кайре, Гольц, Коронель, Лихт, Куадра (Комба 65), Айяла, Мансиллья Мулато, Гарсия, Перес Гарсия (Парадела 59), Контин (Агудело Веласкес 73)

Предупреждения: Фабра Паласиос 18, Гольц 67, Тевес 74, Сальвио 81, Лихт 86, Айяла 90, Капальдо 90

Судья: Тельо Факундо.

Недавно стало известно, что Okko купил права на американскую MLS и Кубок аргентинской Суперлиги.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Леганес» добыл волевую победу над «Вильярреалом»
Сегодня, 22:25 Комментарии0
«Фиорентина» и «Удинезе» сыграли вничью
Сегодня, 22:01 Комментарии2
«Лейпциг» потерял очки, «Бавария» победила. Итоги 25-го тура Бундеслиги
Сегодня, 21:55 Комментарии0
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в дерби
Сегодня, 21:24 ВидеоКомментарии210
«Локомотив» обыграл «Ахмат» благодаря голу Эдера
Сегодня, 20:57 Комментарии38
«Ренн» разгромил «Монпелье»
Сегодня, 20:57 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 10:34
С победой, Боку!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 10:23
С победой.
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 10:11
Отлично Бока , поздравляю!
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 08:54
Символично что именно Тевес забил победный гол!
Браво Бока!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100