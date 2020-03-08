«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

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сегодня, 08:42

«Бока Хуниорс» обыграла «Химнасию и Эсгриму» и оформила чемпионство в аргентинской Суперлиге сезона-2019/20.

Победный гол забил известный в Европе нападающий Карлос Тевес.

Чемпион в аргентинском первенстве определялся в последнем 23-м туре. «Ривер Плейт», шедший впритирку с «Бока» в таблице, потерял очки в финальном матче, благодаря чему «генуэзцы» вышли вперед и стали чемпионами.

Буэнос-Айрес, стадион Альберто Х. Армандо

Бока Хуниорс — Химнасия 1:0 (0:0)

Голы: Тевес 73

«Бока Хуниорс»: Андрада, Буффарини, Самбрано (Капальдо 68), Алонсо, Фабра Паласиос, Кампузано Пуэнтес, Сальвио (Рейносо 88), Фернандес, Вилья Кано, Сольдано (Абила 58), Тевес

Главный тренер: Руссо Мигель Анхель.

«Химнасия»: Кайре, Гольц, Коронель, Лихт, Куадра (Комба 65), Айяла, Мансиллья Мулато, Гарсия, Перес Гарсия (Парадела 59), Контин (Агудело Веласкес 73)

Предупреждения: Фабра Паласиос 18, Гольц 67, Тевес 74, Сальвио 81, Лихт 86, Айяла 90, Капальдо 90

Судья: Тельо Факундо.