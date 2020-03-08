«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины

«Бока Хуниорс» обыграла «Химнасию и Эсгриму» и оформила чемпионство в аргентинской Суперлиге сезона-2019/20.
Победный гол забил известный в Европе нападающий Карлос Тевес.
Чемпион в аргентинском первенстве определялся в последнем 23-м туре. «Ривер Плейт», шедший впритирку с «Бока» в таблице, потерял очки в финальном матче, благодаря чему «генуэзцы» вышли вперед и стали чемпионами.
Буэнос-Айрес, стадион Альберто Х. Армандо
Бока Хуниорс — Химнасия 1:0 (0:0)
Голы: Тевес 73
«Бока Хуниорс»: Андрада, Буффарини, Самбрано (Капальдо 68), Алонсо, Фабра Паласиос, Кампузано Пуэнтес, Сальвио (Рейносо 88), Фернандес, Вилья Кано, Сольдано (Абила 58), Тевес
Главный тренер: Руссо Мигель Анхель.
«Химнасия»: Кайре, Гольц, Коронель, Лихт, Куадра (Комба 65), Айяла, Мансиллья Мулато, Гарсия, Перес Гарсия (Парадела 59), Контин (Агудело Веласкес 73)
Предупреждения: Фабра Паласиос 18, Гольц 67, Тевес 74, Сальвио 81, Лихт 86, Айяла 90, Капальдо 90
Судья: Тельо Факундо.
Недавно стало известно, что Okko купил права на американскую MLS и Кубок аргентинской Суперлиги.
Браво Бока!
Браво Бока!