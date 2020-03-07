«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью. Фелиш забил гол

«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче 27-го тура Примеры. «Матрасники» (45 очков) находятся на пятом месте, «красно-белые» (47 баллов) — третьи.
Мадрид, стадион Ванда Метрополитано
«Атлетико» — «Севилья» 2:2 (2:2)
Голы: Мората 32 (пенальти), Жоау Фелиш 36 — Де Йонг 19, Окампос 43 (пенальти)
«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Карраско 54), Корреа, Сауль, Льоренте, Коке, Мората (Диего Коста 68), Жоау Фелиш (Витоло 80)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Гудель, Сусо (Эн-Несери 63), Хордан (Гомес 74), Эвер Банега, Окампос (Васкес 81), Де Йонг
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
Предупреждения: Диего 31, Лопетеги 31, Навас 43, Эвер Банега 45+1, Гудель 56, Жоау Фелиш 73, Триппьер 77
Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.
Ранее «Мальорка» обыграла «Эйбар».
4 гола в чемпионате...и ни одного гола в квалификации Евро...ни Литве..ни Люксембургу...)))
4 гола в чемпионате...и ни одного гола в квалификации Евро...ни Литве..ни Люксембургу...)))
У Диего Симеоне как мне кажется глаз замылился уже.
У Диего Симеоне как мне кажется глаз замылился уже.