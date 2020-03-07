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«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью. Фелиш забил гол

вчера, 19:59
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«Атлетико» сыграл вничью с «Севильей» в матче 27-го тура Примеры. «Матрасники» (45 очков) находятся на пятом месте, «красно-белые» (47 баллов) — третьи.

Мадрид, стадион Ванда Метрополитано

«Атлетико» — «Севилья» 2:2 (2:2)
Голы: Мората 32 (пенальти), Жоау Фелиш 36 — Де Йонг 19, Окампос 43 (пенальти)

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо (Карраско 54), Корреа, Сауль, Льоренте, Коке, Мората (Диего Коста 68), Жоау Фелиш (Витоло 80)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Гудель, Сусо (Эн-Несери 63), Хордан (Гомес 74), Эвер Банега, Окампос (Васкес 81), Де Йонг
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

Предупреждения: Диего 31, Лопетеги 31, Навас 43, Эвер Банега 45+1, Гудель 56, Жоау Фелиш 73, Триппьер 77

Судья: Эрнандес Эрнандес Алехандро Хосе.

Ранее «Мальорка» обыграла «Эйбар».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:27
Это происки первых и вторых ;)
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
вчера в 21:59
Если Фелиш 120 стоит, то Соболев 80, не меньше)))
Apsny
Apsny
вчера в 21:48
Все силы на ЛЧ)).
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:37
Точно этот Фелиш 126 млн стоит ????
4 гола в чемпионате...и ни одного гола в квалификации Евро...ни Литве..ни Люксембургу...)))
h8you
h8you ответил Incredulous
вчера в 21:24
Ну не скажи, сегодня смотрел игру Ливерпуль - Борнмут, и с такой игрой и ошибками Ливер и ничейку не натянет с матрасами.
у них отрыв 20 очков и мотивации нет,с атлетами будет другая игра и разгром
drug01
drug01
вчера в 21:02
Боевая ничья !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:46
Это уже нормально!
Incredulous
Incredulous ответил h8you
вчера в 20:44
к сожалению шансов у автобуса в Англии 0
Ну не скажи, сегодня смотрел игру Ливерпуль - Борнмут, и с такой игрой и ошибками Ливер и ничейку не натянет с матрасами.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 20:43
Нормальный результат для обоих команд. Но я думал будет 0-0.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:26
Как-то много забили
Заратустра
Заратустра ответил h8you
вчера в 20:23
Да нормально шансов. Нынешний ливер слабее Севильи. И тут ничья с преимуществом матрасов.
h8you
h8you
вчера в 20:21
к сожалению шансов у автобуса в Англии 0
Заратустра
Заратустра ответил Colchoneros
вчера в 20:19
И 3:2 и 4:3
Colchoneros
Colchoneros ответил Заратустра
вчера в 20:15
Ничейки хватит, чтоб ливерку пройти.
Можно даже проиграть 2:1!
112910415
112910415
вчера в 20:15
прискорбно до крайности
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:14
Атлетико нужна перезагрузка, возможно смена главного тренера.
У Диего Симеоне как мне кажется глаз замылился уже.
raulmadrid_007
raulmadrid_007
вчера в 20:09
На Энфилде будет каток.Попадут за все разы своим автобусом под танк.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
вчера в 20:06
непечатные слова
particular
particular
вчера в 20:06
В первом тайме выдохлись и победный запал закончился..:)
Заратустра
Заратустра ответил Colchoneros
вчера в 20:06
Ничейки хватит, чтоб ливерку пройти.
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 20:03
и снова ничейка в активе АТМ
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 20:03
Как уже закалибали эти ничьи!
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