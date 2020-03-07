«Ницца» обыграла «Монако», Головин отыграл весь матч

«Ницца» одержала победу над «Монако» в матче 28-го тура чемпионата Франции.
«Ницца» (41) располагается на шестом месте, «Монако» (40) — девятый.
Ницца, стадион Альянс Ривьера
«Ницца» — «Монако» 2:1 (0:1)
Голы: Дольберг 59, Дольберг 90+3 - Бен-Йеддер 32
«Ницца»: Бенитес, Данило, Данте, Сарр, Ваге, Лусамба (Ганаго 85), Лис-Мелу, Клод Морис, Дурмиси (Эрей 56), Унас (Маолида 77), Дольберг
Главный тренер: Виейра Патрик.
«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Головин, Фофана, Бакайоко, Фабрегас (Слимани 72), Бен-Йеддер, Йоветич
Главный тренер: Роберт Морено.
Предупреждения: Глик 24, Данило 51, Фабрегас 71, Слимани 82, R. 89
Удаление: Йоветич 86
Судья: Делерю Амори.
Ранее «Марсель» упустил победу над «Амьеном».
Ну и Монако без красной карточки - это все равно что песня без слов.
Ну и Монако без красной карточки - это все равно что песня без слов.