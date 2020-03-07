ГлавнаяНовости

«Ницца» обыграла «Монако», Головин отыграл весь матч

вчера, 23:55
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Ницца» одержала победу над «Монако» в матче 28-го тура чемпионата Франции.

«Ницца» (41) располагается на шестом месте, «Монако» (40) — девятый.

Ницца, стадион Альянс Ривьера

«Ницца» — «Монако» 2:1 (0:1)
Голы: Дольберг 59Дольберг 90+3 - Бен-Йеддер 32

«Ницца»: Бенитес, Данило, Данте, Сарр, Ваге, Лусамба (Ганаго 85), Лис-Мелу, Клод Морис, Дурмиси (Эрей 56), Унас (Маолида 77), Дольберг
Главный тренер: Виейра Патрик.

«Монако»: Леком, Агилар, Глик, Марипан, Балло-Туре, Головин, Фофана, Бакайоко, Фабрегас (Слимани 72), Бен-Йеддер, Йоветич
Главный тренер: Роберт Морено.

Предупреждения: Глик 24, Данило 51, Фабрегас 71, Слимани 82, R. 89

Удаление: Йоветич 86

Судья: Делерю Амори.

Ранее «Марсель» упустил победу над «Амьеном».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе», Смолова заменили на 70-й минуте
Сегодня, 00:56 Комментарии9
«Барселона» обогнала «Реал», обыграв «Сосьедад»
Вчера, 22:26 ВидеоКомментарии114
 Дортмунд выиграл битву двух «Боруссий»
Вчера, 22:26 ВидеоКомментарии9
«Тоттенхэм» не смог обыграть «Бернли»
Вчера, 22:24 ВидеоКомментарии12
«Атлетико» и «Севилья» сыграли вничью. Фелиш забил гол
Вчера, 19:59 Комментарии22
«Арсенал» одержал победу над «Вест Хэмом»
Вчера, 19:53 ВидеоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
stlouis
stlouis ответил Scuderia Ferrаri
сегодня в 02:12
Монако имеет 40 очков
исправлено
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 02:01
Монако имеет 40 очков
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
сегодня в 00:47
На классе!
Беспределов
Беспределов
сегодня в 00:40
Снова беспредел устроили.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:09
Нет командной игры у Монако. Каждый тащит одеяло на себя . Получив мяч надо обязательно обвести одного - двух соперников, хотя это и не требуется, постоянные передержки мяча, в касание практически не играют, мысли в атаке нет. Работы у тренера непочатый край!!!
Ну и Монако без красной карточки - это все равно что песня без слов.
Gentleman.tdk
Gentleman.tdk
сегодня в 00:01
Монако своем стиле))) слабый второй тайм, удаление и как итог проиграли) классико епрст)
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:59
С волевой победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100