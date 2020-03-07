 Дортмунд выиграл битву двух «Боруссий»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над одноклубниками из Гладбаха в матче 25-го тура чемпионата Германии.
Дортмунд (51) располагается на втором месте, «Боруссия» М (46) — пятая.
Менхенгладбах, стадион Боруссия-Парк
«Боруссия» М — «Боруссия» Д 1:2 (0:1)
Голы: Штиндль 50 — Азар 8, Хакими 71
«Боруссия»: Зоммер, Гинтер, Денис Закариа (Янчке 36), Эльведи, Лайнер, Крамер (Эмболо 77), Нойхаус, Бенсебаини, Хофманн (Тюрам 65), Штиндль, Плеа
Главный тренер: Розе Марко.
«Боруссия»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими, Джан, Витсель, Геррейру, Брандт (Санчо 66), Азар (Рейна 83), Холанд
Главный тренер: Фавр Люсьен.
Предупреждения: Витсель 41, Загаду 45, Крамер 62, Джан 74, Санчо 76, Бенсебаини 76, Гинтер 84, Лайнер 89, Геррейру 89, Нойхаус 90+1
Судья: Штегеманн Саша.
Ранее «Байер» разгромил «Айнтрахт».
Во втором тайме ОПЯТЬ вышли удерживать счёт 1-0, за что достаточно быстро поплатились. Опять неразбериха при стандарте, ОПЯТЬ никто не накрывал ни скидывающего Плеа, ни забивающего Штиндля. И только после пропущенного мяча, и то не сразу, пошли какие-то вялые попытки играть вперёд. Повезло, что при счёте 1-1 нам понадобилось всего два момента, чтобы забить второй. Но опять - моментов МАЛО! Потом моменты пошли уже при счёте 2-1, когда Гладбах стал раскрываться, и то их могло быть больше, если бы Дортмунд ОПЯТЬ эти контратаки массово не запарывал в самом зародыше. До кучи ещё и пропустить могли - ОПЯТЬ бьющий стоит в штрафной ОДИН! ОПЯТЬ эта атака пришла из-за бездарной потери в центре поля, когда тормознутый Санчо вместо того, чтобы пасовать налево Геррейру и выводить того чуть ли не один на один, завозился с мячом в центре и просто потерял его. ОПЯТЬ!!! Хотя Санчо, к слову, вышел очень неплохо - ГП на Ашрафа и штанга, да и вообще игру на какое-то время ускорил, но если бы он не тормозил в такие моменты, он, видимо, не был бы собой.
Короче, я не зря столько раз повторил в своей писанине слово "опять" - это именно то слово, которой можно охарактеризовать игру Боруссии и в этом матче, и в 99% других игр при Фавре.
З.Ы. Фавр - аут! Опять)))
Во втором тайме ОПЯТЬ вышли удерживать счёт 1-0, за что достаточно быстро поплатились. Опять неразбериха при стандарте, ОПЯТЬ никто не накрывал ни скидывающего Плеа, ни забивающего Штиндля. И только после пропущенного мяча, и то не сразу, пошли какие-то вялые попытки играть вперёд. Повезло, что при счёте 1-1 нам понадобилось всего два момента, чтобы забить второй. Но опять - моментов МАЛО! Потом моменты пошли уже при счёте 2-1, когда Гладбах стал раскрываться, и то их могло быть больше, если бы Дортмунд ОПЯТЬ эти контратаки массово не запарывал в самом зародыше. До кучи ещё и пропустить могли - ОПЯТЬ бьющий стоит в штрафной ОДИН! ОПЯТЬ эта атака пришла из-за бездарной потери в центре поля, когда тормознутый Санчо вместо того, чтобы пасовать налево Геррейру и выводить того чуть ли не один на один, завозился с мячом в центре и просто потерял его. ОПЯТЬ!!! Хотя Санчо, к слову, вышел очень неплохо - ГП на Ашрафа и штанга, да и вообще игру на какое-то время ускорил, но если бы он не тормозил в такие моменты, он, видимо, не был бы собой.
Короче, я не зря столько раз повторил в своей писанине слово "опять" - это именно то слово, которой можно охарактеризовать игру Боруссии и в этом матче, и в 99% других игр при Фавре.
З.Ы. Фавр - аут! Опять)))