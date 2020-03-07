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«Барселона» обогнала «Реал», обыграв «Сосьедад»

вчера, 22:26
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«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Примеры.

«Барселона» (58) занимает 1-е место, «Реал Сосьедад» (43) расположился на 6-й позиции.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» — «Реал Сосьедад» 1:0 (0:0)
Гол: Лионель Месси 81 (пенальти)

«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Видаль 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн (Фати 85), Лионель Месси, Брейтуэйт (Фирпо 89)
Главный тренер: Сетьен Кике.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Диего Льоренте (Субельдия 71), Ле Норман, Начо Монреаль, Гевара Лахо, Мерино, Порту, Эдегор, Барренетчеа (Ойарсабаль 59), Исак (Виллиан Жозе 82)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Ленгле 16, Лионель Месси 42, Мерино 57, Пике 61, Гевара Лахо 77, Ойарсабаль 80, Бускетс 88

Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.

В другом матче этого тура «Атлетико» не смог обыграть «Севилью».

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Все комментарии
mondial18
mondial18 ответил eleven LC
сегодня в 01:49
У Роналду 60 пенальти в Ла Лиге У Месси 55 пенальти в Ла Лиге Барсуки называют Пеналду португальца хотя Месси не далеко от него
если считаешь,то считай по количеству матчей в Ла -лиге
амурец
амурец
сегодня в 01:00
лучший игрок февраля наконец то забил да ещё и с пенальти. Ну супер конечно
Жека10
Жека10
сегодня в 00:43
Барсучина выжала из себя все соки ещё в прошлом году,когда играли в Милане против Интера.А после наступила карма и игра уже не ахти какая.
Из кубка Испании уже вылетели.Реал думаю своего уже не успустит,после порки над Барсучиной в классико.Надеюсь и Наполи вышвернет этот каталонский клубишко из ЛЧ.
NOVA
NOVA
сегодня в 00:10
вот почему Реал вымучивает очки и то не добирает, а барса просто тупо ни за что зарабатывает!! уже отрыв в очков 20 должен был быть, как в АПЛ!!! Реал надеюсь не упустит чемпионат, а то барся как обычно: сами не могут, так судьи помогут!!
sash71
sash71
сегодня в 00:10
У Барсы каждая игра это мучение какое то.....от былой игры не осталось ничего
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:04
У Роналду 60 пенальти в Ла Лиге
У Месси 55 пенальти в Ла Лиге
Барсуки называют Пеналду португальца хотя Месси не далеко от него
Barcelona
Barcelona
вчера в 23:52
Барса Чемпион!
Cympak-05
Cympak-05 ответил NGYRZ
вчера в 23:43
Рука на 3 часа естественное положение. Ей богу хоть послушай судью Калину. Посмотри на картину Да Винчи витрувианский человек и зоны по которой он разъяснил где пенальти и поправки, исключения. На Сила ТВ сказали не пенальти на Матч ТВ сказали пенальти, с каких пор комментаторы стали судьями.
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:39
Барсу с победой.
наблюдатель_13
наблюдатель_13 ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 23:35
Да помогает судья,это же отлично,заработали три очка.
Не, с этим нет проблем, это и так все давно известно, странно что судьи от традиций отошли, не удаляют игроков у соперников Барсы, даже у Реала не удалили в последнем матче, хотя по традиции должны были делать фору. Ну да ладно, главное что бы помогали, хоть как нибудь))
Стеллс
Стеллс
вчера в 23:31, ред.
Для игр Барселоны надо заводить 2 ветки:для просто нормальных болельщиков и тех,кто пишет одно и то же,но очень много.Новость для нормальных '"Эдер Сарабия, Эдер Сарабия", Камп Ноу поет на 6 минуте.
на 10 минуте-Бартомеу уходи!
Альба после матча: «Фанаты? Никому не нравится, если фанаты идут против нас. Я уважаю всех, но правда в том, что они также должны уважать меня. Мне не нравится, когда меня свистят на 15-й минуте, когда счет равен 0-0». То ,что игра уныла доходит и до них,увидим выводы
Drakulа
Drakulа
вчера в 23:20
Тащат Каталонияку 12 игроки!))))))))
beefs
beefs
вчера в 23:20
ситуация обостряется...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:08
Гризман даже на пятую часть потраченных на него денег не играет, бесполезный как Заболотный!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:08
Судья....
Roman73
Roman73
вчера в 23:07
Игроки Барсы отказываются замечать очевидное, Месси стал хуже, играет медленнее , он не в форме, сбился прицел.
Вероятно команда хочет помочь своему лидеру засверкать по-прежнему и нагружает его пассами , оказывает ему медвежью услугу.
Настоящая помощь , это как раз разгрузить Лео, брать больше игру на себя , освобождать пространство и время для своего лидера.
Поменьше играть через Лео --вот требование момента.
drug01
drug01
вчера в 23:07
Наступили самые важные времена.....что то еще будет!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил feris1
вчера в 23:07
Гном забить с игры не может ему судья поможет.
Судья обязан помогать лучшему игроку мира забивать,если Месси устал и не получается.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил наблюдатель_13
вчера в 23:06
Ну что и требовалось доказать, всё по фэншую, Барса не может судья поможет... Странно что по традиции игрока в начале матча судья у Сосьедада не удалил, видать думал авось и без его помощи справятся, не получилось.
Да помогает судья,это же отлично,заработали три очка.
feris1
feris1
вчера в 23:05
Гном забить с игры не может ему судья поможет.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Летучий-Голландец.
вчера в 23:04
Это не скоро) Подождем окончания сезона, а там посмотрим. Тем более выборы же не в этом году..
По любому ждем,так как с Бартомеу команда умирает.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 23:03
Я не могу понять тех кто ещё как-то что-то хотят сказать против Месси. Может пора всё-таки признать, что он вам не безразличен и недает уснуть??

Я например не персофан месси, но меня бесит тот факт что вот уже 15 лет не появляется футболист который мог бы поставить на место и Месси и Роналду. Что мешает им?? Или так кто мешает?? Если вы сомневаетесь что Месси велик, то противопоставьте ему хоть кого-то.

Если человек по жизни не харизматичный и не лидер так каковой, то это не означает что он не великий футболист. Просто примите это, и живите дальше. Радуйтесь их игрой.
Не забывайте что максимум ещё 2-3 года, и половина болелов футбола уйдут в другой вид спорта вместе с эпохой Месси Роналду.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил NGYRZ
вчера в 23:02
Я только что смотрел повтор с сайта СИЛА тв, и даже там комментаторые сразу сказали, еще до назначения судьей пенальти, что нарушения там не было и мяч попал в плечо, которое было в суперестественном положении.
Ты считаешь плохо,если судья помогает,наоборот судья молодец,любит Барсу а ты недоволен,так нельзя.
наблюдатель_13
наблюдатель_13
вчера в 23:02
Ну что и требовалось доказать, всё по фэншую, Барса не может судья поможет... Странно что по традиции игрока в начале матча судья у Сосьедада не удалил, видать думал авось и без его помощи справятся, не получилось.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:59
Это не скоро)
Подождем окончания сезона, а там посмотрим.
Тем более выборы же не в этом году..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 22:57
Марокканцы негодуют)
Сегодня радует хотя бы то, что у этих подгорело))
NGYRZ
NGYRZ ответил Ruslik1982
вчера в 22:57
какое плечо, иди посмотри повтор, он в руку попал и он еще и отбивал мяч рукой
Я только что смотрел повтор с сайта СИЛА тв, и даже там комментаторые сразу сказали, еще до назначения судьей пенальти, что нарушения там не было и мяч попал в плечо, которое было в суперестественном положении.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Летучий-Голландец.
вчера в 22:55
Вот это в точку. Ну ничего, скоро выборы президента и там скорее всего выкинут Бартомеу с его командой.
Ждем Фонта,Пуйоля,Хави,Неймара и для прикола Дзюбу.
NOVA
NOVA
вчера в 22:54
опять 25. что за везение у барсы: не забивают так, ну так нате пенальти!! и опять теперь Реалу догонять девчат!!
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Beka_byaka
вчера в 22:54
Может ты и прав. Но Я о том что хуже игры уже были, но там барса не брала 3 очка.
по традиции должен быть еще позорный вылет из ЛЧ
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