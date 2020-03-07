«Барселона» обогнала «Реал», обыграв «Сосьедад»

«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура Примеры.
«Барселона» (58) занимает 1-е место, «Реал Сосьедад» (43) расположился на 6-й позиции.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» — «Реал Сосьедад» 1:0 (0:0)
Гол: Лионель Месси 81 (пенальти)
«Барселона»: тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба, Ракитич (Видаль 74), Бускетс, де Йонг, Гризманн (Фати 85), Лионель Месси, Брейтуэйт (Фирпо 89)
Главный тренер: Сетьен Кике.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Горосабель, Диего Льоренте (Субельдия 71), Ле Норман, Начо Монреаль, Гевара Лахо, Мерино, Порту, Эдегор, Барренетчеа (Ойарсабаль 59), Исак (Виллиан Жозе 82)
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Ленгле 16, Лионель Месси 42, Мерино 57, Пике 61, Гевара Лахо 77, Ойарсабаль 80, Бускетс 88
Судья: Мартинес Мунуэра Хуан.
В другом матче этого тура «Атлетико» не смог обыграть «Севилью».
Отобрав мяч игроки Барсы отдают не тому, кто в лучшей позиции , а ищут Месси и отдают ему даже в борьбу , психологическая привычка.
Получив мяч Лео выбирает не лучшее продолжение, а непременно старается обыграть , соперников , отказываясь от более перспективных вариантов
продолжении атаки . Тем самим Месси тормозит игру.
Сетьену пора стукнуть по столу кулаком или кинуть кое в кого бутсой , призвать всех забить свой звёздный статус, отказаться от старых привычек и каждую минуту каждый момент выбирать продолжение наиболее полезное для команды .
Барсе пора вернуться к командной игре, иначе Карфаген ( Барса ) будет разрушен !
Отобрав мяч игроки Барсы отдают не тому, кто в лучшей позиции , а ищут Месси и отдают ему даже в борьбу , психологическая привычка.
Получив мяч Лео выбирает не лучшее продолжение, а непременно старается обыграть , соперников , отказываясь от более перспективных вариантов
продолжении атаки . Тем самим Месси тормозит игру.
Сетьену пора стукнуть по столу кулаком или кинуть кое в кого бутсой , призвать всех забить свой звёздный статус, отказаться от старых привычек и каждую минуту каждый момент выбирать продолжение наиболее полезное для команды .
Барсе пора вернуться к командной игре, иначе Карфаген ( Барса ) будет разрушен !