«Тоттенхэм» не смог обыграть «Бернли» в матче 29-го тура АПЛ.
«Тоттенхэм» (41) занимает 8-е место, «Бернли» (39) расположился на 10-й позиции.
Бернли, стадион Тюрф Мур
«Бернли» — «Тоттенхэм» 1:1 (1:0)
Голы: Вуд 13 — Алли 50 (пенальти)
«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Леннон 89), Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра 68)
Главный тренер: Дайч Шон.
«Тоттенхэм»: Льорис, Давинсон Санчес, Дайер, Алдервейрелд, Танганга, Скипп (Моура 46), Н'Домбеле (Ло Чельсо 46), Вертонген, Ламела (Орье 78), Бергвейн, Алли
Главный тренер: Моуриньо Жозе.
Предупреждения: Ламела 19, Тэйлор 51, Давинсон Санчес 56, Тарковски 57, Корк 59, Хендрик 76, Бергвейн 78, Ло Чельсо 90+2, Вествуд 90+3
Судья: Мосс Джонатан.
В другом матче этого тура «Арсенал» обыграл «Вест Хэм».
"Шпоры отскочили в матче с Бернли"!!!
Вот какой надо))
"Шпоры отскочили в матче с Бернли"!!!
Вот какой надо))
Ничтожество португальское, за горой денег уже не выходит скрывать свою бездарность. Назад в школу теорию физкультуры преподавать.Одноразовая палка сделавшая свою карьеру на череде нелепостей и случайностей.
Ничтожество португальское, за горой денег уже не выходит скрывать свою бездарность. Назад в школу теорию физкультуры преподавать.Одноразовая палка сделавшая свою карьеру на череде нелепостей и случайностей.
«После первого тайма «Зенит» — цска высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре, посчитали, что я против VAR и свожу счеты с [бывшим главой департамента судейства и инспектирования РФС] Егоровым», — ответил Федотов на вопрос пользователя YouTube в комментариях под видео на своём канале.
В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — цска, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
«После первого тайма «Зенит» — цска высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре, посчитали, что я против VAR и свожу счеты с [бывшим главой департамента судейства и инспектирования РФС] Егоровым», — ответил Федотов на вопрос пользователя YouTube в комментариях под видео на своём канале.
В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — цска, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.