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«Тоттенхэм» не смог обыграть «Бернли»

вчера, 22:24
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«Тоттенхэм» не смог обыграть «Бернли» в матче 29-го тура АПЛ.

«Тоттенхэм» (41) занимает 8-е место, «Бернли» (39) расположился на 10-й позиции.

Бернли, стадион Тюрф Мур

«Бернли» — «Тоттенхэм» 1:1 (1:0)
Голы: Вуд 13Алли 50 (пенальти)

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Тарковски, Ми, Тэйлор, Хендрик (Леннон 89), Вествуд, Корк, Макнил, Вуд, Родригес (Выдра 68)
Главный тренер: Дайч Шон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Давинсон Санчес, Дайер, Алдервейрелд, Танганга, Скипп (Моура 46), Н'Домбеле (Ло Чельсо 46), Вертонген, Ламела (Орье 78), Бергвейн, Алли
Главный тренер: Моуриньо Жозе.

Предупреждения: Ламела 19, Тэйлор 51, Давинсон Санчес 56, Тарковски 57, Корк 59, Хендрик 76, Бергвейн 78, Ло Чельсо 90+2, Вествуд 90+3

Судья: Мосс Джонатан.

В другом матче этого тура «Арсенал» обыграл «Вест Хэм».

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Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 00:34
Раз на раз не приходится.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:15
Заголовок надо было другой!
"Шпоры отскочили в матче с Бернли"!!!
Вот какой надо))
goalaktika
goalaktika
сегодня в 00:12
Увольнение Почеттино выйдет боком! С величайшим тренером Ттх вряд-ли ещё до ЛЕ дотянет
Валерон
Валерон
вчера в 23:09
Воистину "ОСОБЕННЫЙ" :))

Ничтожество португальское, за горой денег уже не выходит скрывать свою бездарность. Назад в школу теорию физкультуры преподавать.Одноразовая палка сделавшая свою карьеру на череде нелепостей и случайностей.
Rheinfall
Rheinfall
вчера в 23:07
Шпоры ёпрст , ну как так то а???
Тео Джонс
Тео Джонс
вчера в 22:52
Маур будет постепенно укатывать Тотен, пока жадный еврей не отвалит мешок бабла)
Zimmer
Zimmer
вчера в 22:51
Так и без еврокубков можно остаться.
bn20
bn20
вчера в 22:42
тоттенхрин отскочила, бернли потерял два очка удары в створ ворот 8-2
Заратустра
Заратустра
вчера в 22:33
Петушки отскочили при помощи пеналя. С игры вообще ничего не могут забить. Маур хочет жирную неустойку и твердо намерен её получить во что бы то ни стало.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:29
Физручиньо делает своё дело)))
da da da
da da da
вчера в 22:29
а все почему?а потому что не надо было лишать МС кубка ЛЧ,ТТХ теперь будет долго расплачиваться.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
вчера в 22:26
Футбольный судья всероссийской категории Игорь Федотов рассказал, почему он больше не работает на телеканале «Матч ТВ».

«После первого тайма «Зенит» — цска высказал мнение, что Азмуна надо было удалять.Так как был VAR на игре, посчитали, что я против VAR и свожу счеты с [бывшим главой департамента судейства и инспектирования РФС] Егоровым», — ответил Федотов на вопрос пользователя YouTube в комментариях под видео на своём канале.

В матче 15-го тура РПЛ «Зенит» — цска, который закончился со счётом 1:1, нападающий петербуржцев Сердар Азмун сфолил на полузащитнике армейцев Иване Облякове. Федотов в эфире «Матч ТВ» заявил, что игроку «Зенита» должны были показать красную карточку, так как он наступил сзади на икроножную мышцу хавбека «армейцев» и мог причинить ему травму. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
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