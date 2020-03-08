«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе», Смолова заменили на 70-й минуте

«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в матче 27-го тура Примеры.
«Хетафе» (46) занимает 4-е место, «Сельта» (26) расположилась на 17-й позиции.
Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес
«Хетафе» — «Сельта» 0:0
«Хетафе»: Сория, Суарес (Кабако 84), Джене, Эчейта, Ньом, Этебо (Кенеди 70), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 61), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.
«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Мальо, Брадарич, Йокушлу, Оласа, Рафинья (Мендес 63), Мина (Систо 90), Смолов (Фернандес Лейтес 70)
Главный тренер: Гарсия Оскар.
Предупреждения: Араухо 32, Кукурелья 45+1, Максимович 54, Арамбарри 55, Мальо 57, Бланко 60, Хайме Мата 71, Суарес 72, Смолов 75, Фернандес Лейтес 81, Арамбарри 82
Удаление: Арамбарри 82
Судья: Санчес Хосе.
В другом матче этого тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».