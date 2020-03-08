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«Сельта» сыграла вничью с «Хетафе», Смолова заменили на 70-й минуте

сегодня, 00:56
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Хетафе» и «Сельта» сыграли вничью в матче 27-го тура Примеры.

«Хетафе» (46) занимает 4-е место, «Сельта» (26) расположилась на 17-й позиции.

Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес

«Хетафе» — «Сельта» 0:0

«Хетафе»: Сория, Суарес (Кабако 84), Джене, Эчейта, Ньом, Этебо (Кенеди 70), Арамбарри, Максимович, Кукурелья, Молина (Анхель Родригес 61), Хайме Мата
Главный тренер: Бордалас Хосе.

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Мальо, Брадарич, Йокушлу, Оласа, Рафинья (Мендес 63), Мина (Систо 90), Смолов (Фернандес Лейтес 70)
Главный тренер: Гарсия Оскар.

Предупреждения: Араухо 32, Кукурелья 45+1, Максимович 54, Арамбарри 55, Мальо 57, Бланко 60, Хайме Мата 71, Суарес 72, Смолов 75, Фернандес Лейтес 81, Арамбарри 82

Удаление: Арамбарри 82

Судья: Санчес Хосе.

В другом матче этого тура «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад».

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Все комментарии
Sunny.
Sunny.
сегодня в 03:25
Федя пока у месту
Mangur
Mangur
сегодня в 03:00
Без комментариев
NOVA
NOVA
сегодня в 02:32
сельта кюббббала уже отнимать очки у лидеров!!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал ответил vitalik dobroy
сегодня в 02:14
Интересно, на каком языке со скамейки ругался Фёдор, что судья его понял и влепил горчичник? Неужто уже на испанском?! Игра конечно грубая, особенно у хозяев поля. Скорее разрушительная, чем созидательная. Но кельты играли на ничью, это их устраивало.
Русский мат знают во всем мире!
unoejk
unoejk ответил мангo
сегодня в 01:23
Модератор, обьясните пж. как так получается, что в отношении одной команды недопускаются даже намеки и (это по всем веткам) а в отношении других свобода изречений ? Lucho Gonzalez Вчера 14:37 Мы никогда не устанем повторять... Скрыть Немного троллинга астап бендер Вчера 20:38 Ростов-арена(несмотря на штрафы) будет скандировать-Е--ть коней!!! Я тоже.Команда сделает это!!!
Добрый день. Поправил.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил vitalik dobroy
сегодня в 01:14
Интересно, на каком языке со скамейки ругался Фёдор, что судья его понял и влепил горчичник? Неужто уже на испанском?! Игра конечно грубая, особенно у хозяев поля. Скорее разрушительная, чем созидательная. Но кельты играли на ничью, это их устраивало.
Для трехэтажного переводчик не требуется!!!
drug01
drug01
сегодня в 01:13
Федор ищет свою игру !!!!!!
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 01:08
Интересно, на каком языке со скамейки ругался Фёдор, что судья его понял и влепил горчичник? Неужто уже на испанском?! Игра конечно грубая, особенно у хозяев поля. Скорее разрушительная, чем созидательная. Но кельты играли на ничью, это их устраивало.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:57
На поле было много борьбы и мало футбола но по другому в таком матче и не могло быть. Нули на табло закономерные и это хороший результат для Сельты.
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