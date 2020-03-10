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Дм. Черышев: «Теперь футбол у сборной Армении будет более европейский»

вчера, 15:49

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев похвалил испанского специалиста Хоакина Капарроса, который сегодня возглавил сборную Армении.

Хоакин Капаррос великолепный специалист, я знаю его очень хорошо по работе с «Севильей», «Леванте» и с другими испанскими командами. Он очень грамотный специалист, могу сказать, что сборная Армении с его назначением однозначно добавит. У него огромный опыт, но, с моей точки зрения, сборными должны руководить местные специалисты.

В какой футбол будет играть армянская сборная? Нельзя сказать, что она будет играть от обороны и нельзя сказать, что она будет играть только на контратаках. Армянские футболисты всегда были техничными, они любят играть в мяч и могут накрутить на пятачке своих соперников, поэтому, когда у них есть такие техничные футболисты, как Мхитарян, и такие быстрые футболисты, как Саркисов и Карапетян, то я думаю, что все-таки они будут грамотно обороняться, но то в тоже время участвовать в позиционной атаке, поэтому, скорее всего, футбол у сборной Армении будет более европейский и современный.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 22:12
А до этого армяне играли в допотопный азиатский футбол?
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