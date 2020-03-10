Медведев: «Падение рубля пока не сильно ударило по „Зениту“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нынешнее падение рубля в связи с сильнейшим обвалом цен на нефть пока не выглядит драматическим для петербургского клуба.

У нас часть доходов в евро, она связана с выступлением в Лиге чемпионов и с реализацией игроков, доходы от спонсоров у нас в рублях, и такая корзина позволяет нам выполнять все обязательства. Пока падение хоть и чувствительное, но не драматическое, но надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.