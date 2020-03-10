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Медведев: «Падение рубля пока не сильно ударило по „Зениту“»

сегодня, 13:00

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нынешнее падение рубля в связи с сильнейшим обвалом цен на нефть пока не выглядит драматическим для петербургского клуба.

У нас часть доходов в евро, она связана с выступлением в Лиге чемпионов и с реализацией игроков, доходы от спонсоров у нас в рублях, и такая корзина позволяет нам выполнять все обязательства. Пока падение хоть и чувствительное, но не драматическое, но надо посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше.

Ранее Александр Медведев прокомментировал ничейный результат с «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:31
Пускай Федун из-за лично-народной нефти переживает...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:09, ред.
Медведев: «Падение рубля пока не сильно ударило по „Зениту“...но Малком по ходу вчерашнего матча стал бегать на 14 рублей медленней.»
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:06
А вы оказывается без юмора. Это цитата из КВН ( ТВ, 1 канал).То что вам очевидно, мне удивительно.
beefs
beefs
сегодня в 15:05
вот вам и америкосы, что хотят то и творят...
Аpбитр
Аpбитр ответил ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:57
Будьте добры, поясните мне кого и чем я мог оскорбить вчера в 14-40 в новости Ростов-ЦСКА. Хочу на старости лет благодаря вам освоить нормы этикета. Заранее спасибо.
"Громить тёщу будешь, если позволит"

Очевидное оскорбление.
Вопрос закрыт.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:51
Будьте добры, поясните мне кого и чем я мог оскорбить вчера в 14-40 в новости Ростов-ЦСКА. Хочу на старости лет благодаря вам освоить нормы этикета. Заранее спасибо.
дурман
дурман
сегодня в 14:48, ред.
Как хотят, так и опускают Россию, за столько лет не сделали нормальную экономическую систему, все по карманам, а народ в ж....
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 14:35
Доход у Зенита один,повышение цен на газ для населения России.Остальное расходы и отвратительная игра при плохом судействе.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:43
ну если зп игрокам и т.д. перевести в доллары, то ничего страшного, даже лучше, ведь народ беднеет, а футболисты получают больше)))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 13:43
Опять Америка и Китай рулить миром
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:34
да чтоб Вас рубль в банкротство загнал!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:31
Америкосы атакуют.
LOpp
LOpp
сегодня в 13:31
доходы от спонсоров у нас в рублях...


какая неожиданность, что доходы от "дочек" газпрома в рублях.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:30
За выходные у них не было долларовых расходов.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 13:29
Малкома лямов за 5, может кого уговорят забрать...и поправят своё положение.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:28
Нормально все...
Евгений Быстров
Евгений Быстров
сегодня в 13:28
Вот вам и короновирус в действии.Это же спланированная акция америкосов.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 13:27, ред.
Огромный мешок с деньгами или еще чем нибудь по законам физики менее восприимчив к ударам из вне, чем маленькая банка с мелочью...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 13:20
Всем тяжко
VIPded
VIPded
сегодня в 13:13
Ну ещё бы Газпром про рубли думал... Лицемерие...
particular
particular
сегодня в 13:13, ред.
Возможно, в условиях надвигающейся драмы, будут редкие всплески комедии и даже мелодрамы, но завершение может быть трагичным... Причём, затронут нынешние события не только Зенит... Оптимизма всё меньше...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 13:12
А федун уже начал экономить на судейском корпусе - результат мы видели недавно на открывашке
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:08
Ждём повышения цен на газ....газпроекту мало денег.На хрустальных Малкомов)))
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