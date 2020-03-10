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Кокорин: «Путина на моей аватарке точно больше не будет»

сегодня, 14:26

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий в данный момент за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину после истории в тюрьме.

Будет ли Путин на моей аватарке, после того как я попал под каток системы? На аватарке точно не будет. Отношение к нему не изменил. Понимаю, что об этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу, что были какие-то звонки. Если бы хотели сделать по-другому – сделали бы.

Ранее Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените».

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 15:26
"Отношение к нему не изменил" а когда Путин уйдет первым будет его охаивать,короче лицемер,как Дзюба,Валуев,Кабаева,Фетисов,Карелин итд.
grazie100
grazie100 ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:25
Я поступлю мудро... Я на такой ветке ничего писать не буду.... Я читать буду....
Неужели так запугали..
VIPded
VIPded
сегодня в 15:21
Ну всё, пора партию хулиганов свою создавать обиженному Шурику...)))
andreika20133
andreika20133 ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:19
Я понимаю что нет выбора,это твой город болеешь за свой клуб.а нам остальным в России не ловко за Зенит.
Я тебе умную вещь скажу только ты не обижайся. Неловко тебе и ещё нескольким кто везде видит заговор и несправедливость направленную именно против тебя. Всегда будут проигравшие и выигравшие . Удачливые и нет. Меньше надо искать чёрную кошку в тёмной комнате ,тем более её там может и не быть.
LOpp
LOpp ответил Jeck Denielse
сегодня в 15:10
Я поступлю мудро... Я на такой ветке ничего писать не буду.... Я читать буду....
Чукча не писатель, чукча читатель. (с)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:00
Я поступлю мудро...
Я на такой ветке ничего писать не буду....
Я читать буду....
Columb
Columb
сегодня в 14:56
Удачи КокоринУ!!!!!!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Jeck Denielse
сегодня в 14:46
Я понимаю что нет выбора,это твой город болеешь за свой клуб.а нам остальным в России не ловко за Зенит.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:45
какой невероятный патриот. Ужинает во французском ресторане, катается на итальянской машине, в руках американский телефон, но зато футболка с Путиным!

Footbolista
Footbolista ответил LOpp
сегодня в 14:40
Но шнурки пока не стал завязывать...
Footbolista
Footbolista ответил cska vperiod
сегодня в 14:39, ред.
Я так понял вариант "никому не заезжать стулом" вообще не рассматривается?)...
LOpp
LOpp
сегодня в 14:39
переобулся Сашка!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:32
Пак это и есть система заехал бы стулом по простому смертному ничего и не было бы.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:29, ред.
Стул в системе получал?)...или там только шампанское выдавали?...
DEIVID
DEIVID
сегодня в 14:27
Поставь на аватарку Мамаева или Пака.
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