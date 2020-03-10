Кокорин: «Путина на моей аватарке точно больше не будет»

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сегодня, 14:26

Нападающий «Зенита» , выступающий в данный момент за «Сочи» на правах аренды, рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину после истории в тюрьме.

Будет ли Путин на моей аватарке, после того как я попал под каток системы? На аватарке точно не будет. Отношение к нему не изменил. Понимаю, что об этой ситуации он знал, в системе об этом знали. Не скажу, что были какие-то звонки. Если бы хотели сделать по-другому – сделали бы.

Ранее Кокорин рассказал о своей зарплате в «Зените».