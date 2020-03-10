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Кокорину не платили в «Зените» обещанные 18 тыс. рублей зарплаты

сегодня, 14:15

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о своей зарплате в петербургском клубе.

«Зенит» говорит, что я просил € 4 млн. Это неправда. Готов спокойно был играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические. Хочешь пушку? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне ни разу не выплатили эти 18 тыс. рублей. Зачем они это делают? Якобы показать, что я такой плохой, что сидел. Не они всё это придумали, а я это им руки выкручивал по поводу контракта.

У меня есть видение, что «Зенит» не до конца честен со мной. Я уверен, что это большая вероятность, потому что есть странная история с заявкой. Как отклонили заявку, можно было спокойно написать апелляцию. Юристы говорили, что это обжалуется неделю. Хотя бы попытаться. Все говорят: «А что тут такого? Тут две-три минуты». «Зенит» потом говорит: «Нет, мы этого делать не будем».

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RussianMango
RussianMango
сегодня в 15:25
Ну судя по этому вью, можно ждать Кокошу в другом клубе...ну или где нить в Европе.
DEIVID
DEIVID
сегодня в 15:12
Бедняжка.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 15:07
Совсем разорили Кокошу
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:07
Наивняк какой то....
Какой "обжаловать"...какие "аппеляции"....??
Donner
Donner
сегодня в 15:00
Конотопская брехня.
ДСА
ДСА
сегодня в 14:44
Теперь все плохие, а он хороший.
LOpp
LOpp
сегодня в 14:37
наверняка Кокорину платили 18 тысяч рублей, просто из-за маленького количества нулей, Кокорин не заметил этой суммы.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:36
Зенит это и есть система, Кокоше надо ухо востро держать как бы снова не спрятали.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:35
Опустили Кокорина в Питере, за человека не считают, вот и посмотрим, что из себя представляет Кокорин..... если следующий сезон будет в Зените, грош цена ему как человеку.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 14:32
Ну фсе...Кокорин готовый диссидент с мячиком...
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