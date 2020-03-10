«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель», чтобы отдать в «Сочи»

Нападающий «Зенита» , в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о возможном переходе в «Марсель».

Единственный клуб, который был у меня, – как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что „Зениту“ я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у „Зенита“, это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.

«Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешёл в «Сочи»? Получается, так.