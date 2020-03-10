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«Зенит» не отпустил Кокорина в «Марсель», чтобы отдать в «Сочи»

сегодня, 14:20

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о возможном переходе в «Марсель».

Единственный клуб, который был у меня, – как раз «Марсель». До 6 декабря мне нельзя было покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: «Сейчас готов, потому что „Зениту“ я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он сказал: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у „Зенита“, это будет покупка или аренда». Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что «Зенит» не заинтересован меня отдавать.

«Зенит» целенаправленно не отдал меня в «Марсель», чтобы я перешёл в «Сочи»? Получается, так.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:32, ред.
Ну тут всё очевидно...
Значит Виллаш Боаш через 2 месяца будет тренером "Сочи"....
Хотел видеть Сашку в составе...???.......пожалуйста...
RussianMango
RussianMango
сегодня в 15:27
Да это уже все давно поняли...а Сашок тока подполз. Ты игрушка Газпрома...ноги в руки и беги оттуда.
за
за
сегодня в 14:57
Отпустите его в Гималаи!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 14:55
Собаки на сенне.
Фернандо Риксен
Фернандо Риксен
сегодня в 14:50
Ни себе ни людям
Mi6
Mi6
сегодня в 14:48
Поразительная логика у Ротенберга
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:45
Там до Монте-Карло недалеко - нельзя было его туда пускать, что бы рецидива не случилось.
за
за
сегодня в 14:42
Паспорт из колонии не забрали?
LOpp
LOpp
сегодня в 14:35
интересно в Марселе знают, что к ним Кокорина не отпустили?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:34
Переставляют как пешкой на шахматной доске.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:30
Самим пригодится...
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