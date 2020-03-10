Медведев: «Ничью с „Уфой“ можно связать с недостаточной концентрацией»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ничейный результат с «Уфой» в матче 21-го тура РПЛ .

Результат и содержание игры неудовлетворительное. Может быть, причиной этому являются недостаточная концентрация и самоотдача игроков в каждом эпизоде. «Уфа» играла в оборонительный футбол, огрызалась опасными контратаками и могла три раза забить в первом тайме. Во втором тайме Андрею Луневу пришлось вынимать мяч из дальнего верхнего угла своих ворот.

Поэтому команда будет серьезно готовиться к следующему матчу с «Уралом». Уже говорили, что судьба чемпионата решена, но, как вы видите, был отрыв в 10 очков, а стал — шесть. Это две игры, поэтому никогда не надо успокаиваться, нужно готовиться к каждому матчу и играть «от ножа».