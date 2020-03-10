Судья Федотов прокомментировал удаление Кверквелии в матче с «Ахматом»

Футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Локомотива» не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Что касается удаления Кверквелии, то в этом эпизоде я не вижу, что защитник лишает игрока «Ахмата» возможности забить мяч. Это видно по полёту мяча — он летел во вратаря. Если бы Гильерме остался в левом углу, то даже обсуждать было бы нечего. Другое дело, если бы там стоял полевой игрок. Но там был Гильерме, поэтому это пенальти и жёлтая.