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Судья Федотов прокомментировал удаление Кверквелии в матче с «Ахматом»

вчера, 20:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов заявил, что защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:0).

Что касается удаления Кверквелии, то в этом эпизоде я не вижу, что защитник лишает игрока «Ахмата» возможности забить мяч. Это видно по полёту мяча — он летел во вратаря. Если бы Гильерме остался в левом углу, то даже обсуждать было бы нечего. Другое дело, если бы там стоял полевой игрок. Но там был Гильерме, поэтому это пенальти и жёлтая.

Ранее Федотов проанализировал спорные эпизоды из матча 21-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА.

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alexgurzan
alexgurzan ответил EAGinLE
вчера в 21:12
Теперь хэштег вопрос модератору удалить не получается .
Попробуйте очистить куки в браузере.
112910415
112910415
вчера в 20:57
хм ... Федотов - очень квалифицированный арбитр
порочная система выдавливает лучших !
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 20:47
Теперь хэштег вопрос модератору удалить не получается .
EAGinLE
EAGinLE
вчера в 20:44, ред.
Модераторы разберутся с проблемой .
Нам нужно думать о футболе и прогнозах .
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