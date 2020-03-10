Судья Федотов: «Карпова нельзя было удалять в игре с „Ростовом“»

Футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал спорные эпизоды из матча 21-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА.
Ахметова на 20-й минуте удалили правильно, это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч. А вот сам пенальти нужно было перебить — игроки слишком рано забежали в штрафную. Безбородову нужно было смотреть за правильным пробитием пенальти, так что ошибся здесь Васильев, который отвечал в этой игре за VAR.
В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шёл на Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка. Но главную претензию в этом эпизоде надо предъявлять не Безбородову, а тем, кто показывал ему повтор. Безбородову дали не тот ракурс. По тому, что видел на повторе главный арбитр, это красная карточка. Но нужно было показывать Безбородову общий кадр со спины. Тогда арбитр увидел бы, что фола на красную карточку здесь не было. Тем более показать такой повтор было можно, это снимала центральная камера. На VAR работал Васильев, причём работал там в первый раз. Зачем Колошин ставит его туда?
Ну а красная вторая на совести Безбородова. Хотя если внимательно момент посмотреть, то видно, что Попов рукой отодвинул Карпова назад, тому деваться было некуда, он пытался избежать контакта, но Попов непроизвольно зацепил его ногу и рухнул , а падать красиво он умеет!!!
Ну а красная вторая на совести Безбородова. Хотя если внимательно момент посмотреть, то видно, что Попов рукой отодвинул Карпова назад, тому деваться было некуда, он пытался избежать контакта, но Попов непроизвольно зацепил его ногу и рухнул , а падать красиво он умеет!!!
Но и Федотов не прав. У Безбородова было формальное право дать красную, потому что Карпов не пытался играть в мяч и сзади зацепил ногу Попова. По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой
Лично я против такого двойного наказания
Но и Федотов не прав. У Безбородова было формальное право дать красную, потому что Карпов не пытался играть в мяч и сзади зацепил ногу Попова. По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой
Лично я против такого двойного наказания