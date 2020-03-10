Судья Федотов: «Карпова нельзя было удалять в игре с „Ростовом“»

Футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал спорные эпизоды из матча 21-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА .

Ахметова на 20-й минуте удалили правильно, это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч. А вот сам пенальти нужно было перебить — игроки слишком рано забежали в штрафную. Безбородову нужно было смотреть за правильным пробитием пенальти, так что ошибся здесь Васильев, который отвечал в этой игре за VAR .