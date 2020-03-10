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Судья Федотов: «Карпова нельзя было удалять в игре с „Ростовом“»

вчера, 20:28
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Футбольный арбитр Игорь Федотов проанализировал спорные эпизоды из матча 21-го тура чемпионата России между «Ростовом» и ЦСКА.

Ахметова на 20-й минуте удалили правильно, это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч. А вот сам пенальти нужно было перебить — игроки слишком рано забежали в штрафную. Безбородову нужно было смотреть за правильным пробитием пенальти, так что ошибся здесь Васильев, который отвечал в этой игре за VAR.

В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шёл на Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка. Но главную претензию в этом эпизоде надо предъявлять не Безбородову, а тем, кто показывал ему повтор. Безбородову дали не тот ракурс. По тому, что видел на повторе главный арбитр, это красная карточка. Но нужно было показывать Безбородову общий кадр со спины. Тогда арбитр увидел бы, что фола на красную карточку здесь не было. Тем более показать такой повтор было можно, это снимала центральная камера. На VAR работал Васильев, причём работал там в первый раз. Зачем Колошин ставит его туда?

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Свидетели картофельного позора
Свидетели картофельного позора
сегодня в 00:04
Снова засудили нашего Михалыча!
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:54
Да уж накосячил Безбородов
Такой матч испортил.
cska1948
cska1948 ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:54
Просто он в этой "новой трактовке" не разобрался. Удаление только тогда, когда нарушение лишает возможности нападающего забить гол . В этой ситуации у Попова не было даже теоретической возможности забить гол. Там вообще о красной речи быть не может. У Сигурдссона и то была большая возможность забить гол, когда его снес Саплинов, но там даже желтой не было. Знаешь почему ? А у Саплинова уже одна желтая к этому моменту была. Безбородов изощренный гражданин.
Я давно заметил, что Безбородов не ровно дышит в сторону ЦСКА. Один пенальти за нырок Паршивлюка чего стоит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил cska1948
вчера в 22:49
Вы пишите:" По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой Лично я против такого двойного наказания." Я вас ни в чём не обвиняю, я привёл пример, как это "внедряется" в одном конкретном матче, одним и тем же арбитром.
Просто он в этой "новой трактовке" не разобрался. Удаление только тогда, когда нарушение лишает возможности нападающего забить гол . В этой ситуации у Попова не было даже теоретической возможности забить гол. Там вообще о красной речи быть не может. У Сигурдссона и то была большая возможность забить гол, когда его снес Саплинов, но там даже желтой не было. Знаешь почему ? А у Саплинова уже одна желтая к этому моменту была. Безбородов изощренный гражданин.
cska59
cska59
вчера в 22:40
Смотрю иногда как некоторые футболисты валятся от малейшего прикосновения,так сразу приходит в голову -"убили негра ,ай -яяй".
Дармштадище-Ингольштадище
Дармштадище-Ингольштадище
вчера в 22:36, ред.
не болельщик армейцев, какие там ещё новые трактовки?? слышал, что карпена этого удалили за плевок, оказывается никакого плевка и не было? тогда вообще, даже жёлтой там быть не должно, эпизод видел, зацеп был, это пенальти без всяких карточек, а его выгнали, получается вообще ни за что.
cska59
cska59
вчера в 22:36
Я как-то раньше лучшего мнения был о Безбородове.Сейчас отношусь крайне негативно.Одно из двух,либо он непрофессионален,либо продажен,третьего не дано .
cska1948
cska1948 ответил Трезвый повар
вчера в 22:32
Я про нарушение Саплинова вообще ничего не писал, потому что в статье про этот момент не написано. С чего Вы взяли что я оправдываю наше нарушение? Прочитайте хотя бы полностью. Я против того что бы Карпова удаляли
Вы пишите:" По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой Лично я против такого двойного наказания." Я вас ни в чём не обвиняю, я привёл пример, как это "внедряется" в одном конкретном матче, одним и тем же арбитром.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Трезвый повар
вчера в 22:25
Я считаю что Карпова зря удалили. Достаточно было назначить пенальти и дать жёлтую карточку Но и Федотов не прав. У Безбородова было формальное право дать красную, потому что Карпов не пытался играть в мяч и сзади зацепил ногу Попова. По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой Лично я против такого двойного наказания
Ты плохо знаком с новой трактовкой Правил. Речь идет только о нарушении, которое ликвидирует явную возможность забить гол. Из той позиции , где был Попов, гол забить было невозможно.
Трезвый повар
Трезвый повар ответил cska1948
вчера в 22:23
А у игрока Ростова, который дёрнул за плечо Сигурдссана, в чём проявилось желание сыграть в мяч, что ему вообще ни какой карточки не показали?
Я про нарушение Саплинова вообще ничего не писал, потому что в статье про этот момент не написано. С чего Вы взяли что я оправдываю наше нарушение? Прочитайте хотя бы полностью. Я против того что бы Карпова удаляли
cska1948
cska1948 ответил Трезвый повар
вчера в 22:18
Я считаю что Карпова зря удалили. Достаточно было назначить пенальти и дать жёлтую карточку Но и Федотов не прав. У Безбородова было формальное право дать красную, потому что Карпов не пытался играть в мяч и сзади зацепил ногу Попова. По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой Лично я против такого двойного наказания
А у игрока Ростова, который дёрнул за плечо Сигурдссана, в чём проявилось желание сыграть в мяч, что ему вообще ни какой карточки не показали?
isamsn
isamsn
вчера в 22:14
Безбородову нужно было быть последовательным. Удалив двух армейцев, так нужно было удалять и ростовчанина за более очевидное нарушение в штрафной.
Сп62
Сп62 ответил Трезвый повар
вчера в 22:13
А как узнать о намерении игрока играет он в мяч или в ногу. Всё очень и очень субьективно.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 21:59
Засудили ?
dostal
dostal
вчера в 21:39
На VAR работал Васильев, причём работал там в первый раз
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1171557/fedotov-igor-karpov-vadim

хто такой этот васильев. за ково он болеет или кто ему платит з/п
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:34
Давно пора отменять двойное наказание. Должен быть пенальти и никаких карточек.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:22
Согласен
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 21:18
Я считаю что Карпова зря удалили. Достаточно было назначить пенальти и дать жёлтую карточку
Но и Федотов не прав. У Безбородова было формальное право дать красную, потому что Карпов не пытался играть в мяч и сзади зацепил ногу Попова. По новой трактовке которую пытается внедрить Кашшаи, нарушение в штрафной при котором не было намерения играть в мяч карается красной карточкой
Лично я против такого двойного наказания
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:16
Плохому танцору Безбородову даже ВАР не поможет. С учетом его опыта я категорически уверен, что это не его ошибки, а целенаправленное и профессиональное судейство против ЦСКА. Изощренно и подло сделал нужный результат. Кстати , при нарушении против Сигурдссона даже желтую не показал ростовчанину, хотя там нарушение было умышленным.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 21:11
По поводу перебить - это спорно. Когда Чалов бил пенальти , то тоже ростовчанин начал вбегать до удара , это хорошо видно. Но такие вещи часто игнорируются, сейчас следят главным образом за вратарями.
Ну а красная вторая на совести Безбородова. Хотя если внимательно момент посмотреть, то видно, что Попов рукой отодвинул Карпова назад, тому деваться было некуда, он пытался избежать контакта, но Попов непроизвольно зацепил его ногу и рухнул , а падать красиво он умеет!!!
blitz
blitz
вчера в 20:57
Удалять нельзя было.
Но судейка все сделал
Что бы оставить ЦСКА
Вдевятером.
112910415
112910415
вчера в 20:54
опальный судья строг ... но, похоже, прав
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