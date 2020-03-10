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Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит»

вчера, 17:43

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит». Ранее Кокорину приписывали слова о нежелании возвращаться в петербургский клуб, которые он якобы сказал в беседе с блогером Евгением Савиным.

Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!

Ранее Кокорин рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину после истории с тюремным сроком за драку в кафе.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:18
Наверное к без малого тридцати годам уже опыта жизненного набрался. Ты знаешь мое отношение к нему, но в любой ситуации человеку надо шанс оставлять. Главное этим шансом воспользоваться правильно.
pomor45
pomor45
вчера в 20:59
Блогер - это хуже коронавируса. Надо это племя истребить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Jeck Denielse
вчера в 20:07
Женя Савин молодец что выпустил эту полуторачасовую программу про Кокорина...точнее почти монолог Кокорина про всё что происходило с игроком в последние месяцы..... Многие наконец то увидят что Саня не такой каким его пытаются выставить некоторые СМИ,вечноулыбающимся и недалёким - а здраво рассуждающим ,обстоятельным и позитивным человеком,не смотря на всё произошедшее....... В "Зените"......вне "Зенита" - удачи и успехов !!!!!!!!!!!!
Наверное к без малого тридцати годам уже опыта жизненного набрался. Ты знаешь мое отношение к нему, но в любой ситуации человеку надо шанс оставлять. Главное этим шансом воспользоваться правильно.
mat73
mat73
вчера в 19:57
Бесполезно дергаться, Александр, сиди уж, что скажут, то и сделаешь
Сп62
Сп62
вчера в 19:51
А куда ему деваться, также, как и нам.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Байкал-38.
вчера в 19:32
Слова Кокорина можно понять как: "Да пофиг на унижение, дадут бабло останусь"
....Раз в Марсель не отпускают , пусть тогда сами раскошеливаются!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:06
Женя Савин молодец что выпустил эту полуторачасовую программу про Кокорина...точнее почти монолог Кокорина про всё что происходило с игроком в последние месяцы.....

Многие наконец то увидят что Саня не такой каким его пытаются выставить некоторые СМИ,вечноулыбающимся и недалёким - а здраво рассуждающим ,обстоятельным и позитивным человеком,не смотря на всё произошедшее.......

В "Зените"......вне "Зенита" - удачи и успехов !!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 18:36
молодец, принципиальный !
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:14
Слова Кокорина можно понять как: "Да пофиг на унижение, дадут бабло останусь"
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 17:52
Ромашка снова в зените
cska minus
cska minus ответил EAGinLE
вчера в 17:46, ред.
Это нововведение такое. У всех так.
P.S. пытаюсь убрать хэштег, не убирается.
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