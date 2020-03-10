Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит»

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вчера, 17:43

Нападающий «Сочи» опроверг слова о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит». Ранее Кокорину приписывали слова о нежелании возвращаться в петербургский клуб, которые он якобы сказал в беседе с блогером Евгением Савиным.

Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!