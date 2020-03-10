Кокорин опроверг слова о нежелании вернуться в «Зенит»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опроверг слова о том, что он не хочет возвращаться в «Зенит». Ранее Кокорину приписывали слова о нежелании возвращаться в петербургский клуб, которые он якобы сказал в беседе с блогером Евгением Савиным.
Данная информация не является действительной! Ничего подобного я не говорю в видео интервью. Журналисты как обычно пытаются сделать конфликт там, где его нет! Смотрите внимательно!
Ранее Кокорин рассказал о своем отношении к президенту РФ Владимиру Путину после истории с тюремным сроком за драку в кафе.
Многие наконец то увидят что Саня не такой каким его пытаются выставить некоторые СМИ,вечноулыбающимся и недалёким - а здраво рассуждающим ,обстоятельным и позитивным человеком,не смотря на всё произошедшее.......
В "Зените"......вне "Зенита" - удачи и успехов !!!!!!!!!!!!
Многие наконец то увидят что Саня не такой каким его пытаются выставить некоторые СМИ,вечноулыбающимся и недалёким - а здраво рассуждающим ,обстоятельным и позитивным человеком,не смотря на всё произошедшее.......
В "Зените"......вне "Зенита" - удачи и успехов !!!!!!!!!!!!
P.S. пытаюсь убрать хэштег, не убирается.
P.S. пытаюсь убрать хэштег, не убирается.