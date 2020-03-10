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Рахимов: «Без зрителей „Валенсии“ будет тяжело совершить чудо»

вчера, 19:11
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч идет

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мнением об ответной встрече «Валенсии» и «Аталанты» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, что в первой игре победила «Аталанта» со счетом 4:1.

Серьезную роль сыграет тот факт, что ответный матч пройдет при пустых трибунах. Зрители в Валенсии — это почти всегда +1 гол. Не будет той энергии, которая всегда присутствует на их домашнем стадионе. Когда ты создаешь момент и забиваешь гол, то дальше тебя уже будут гнать болельщики. Без зрителей им будет тяжело совершить чудо.

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Просто победить смогут.
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