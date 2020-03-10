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Столыпин: «„Оренбург“ готов к матчу с „Сочи“»

вчера, 18:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург19:30 Не начался

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда готова к перенесенному матчу РПЛ с «Сочи».

Все нормально, команда готова, уже приземлилась в Сочи. Травмированных у нас нет, все готовы. Функционально спокойно можем проводить два матча в неделю, команда же прошла сборы, так что с этим все хорошо. Игра покажет, насколько мы готовы.

Матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Оренбург» состоится 11 марта. Изначально встреча должна была пройти 1 декабря. Ранее РФС объявил имя арбитра, который будет работать на этом матче.

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:59
даже не интересно . газмяс против газмяс))) будут сливать сочам игру))))
shlomo
shlomo
вчера в 19:23
Удачи Оренбург!!!!...минимум ничейка, но нужна ПОБЕДА!!!!!
beefs
beefs
вчера в 19:14
игра покажет кто на что способен...
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