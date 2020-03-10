Столыпин: «„Оренбург“ готов к матчу с „Сочи“»

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вчера, 18:54

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что команда готова к перенесенному матчу РПЛ с «Сочи».

Все нормально, команда готова, уже приземлилась в Сочи. Травмированных у нас нет, все готовы. Функционально спокойно можем проводить два матча в неделю, команда же прошла сборы, так что с этим все хорошо. Игра покажет, насколько мы готовы.