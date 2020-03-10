Мещеряков: «Падение курса рубля пока не повлияло на „Локомотив“»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что падение курса рубля пока не повлияло на годовой бюджет московского клуба.

Бюджет любого клуба, в том числе и нашего, не однодневный, а годовой, соответственно, по одному дню и даже по двум оценивать ничего нельзя. Нужно ждать развития ситуации, по этим единичным всплескам никто ничего предпринимать не будет, но все за этим следят. Если это единичный всплеск и все вернется на прежний уровень, то это будет одна история, а если не вернется, то другая. Мы не привыкли гадать на кофейной гуще.