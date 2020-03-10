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Мещеряков: «Падение курса рубля пока не повлияло на „Локомотив“»

вчера, 16:23

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что падение курса рубля пока не повлияло на годовой бюджет московского клуба.

Бюджет любого клуба, в том числе и нашего, не однодневный, а годовой, соответственно, по одному дню и даже по двум оценивать ничего нельзя. Нужно ждать развития ситуации, по этим единичным всплескам никто ничего предпринимать не будет, но все за этим следят. Если это единичный всплеск и все вернется на прежний уровень, то это будет одна история, а если не вернется, то другая. Мы не привыкли гадать на кофейной гуще.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также прокомментировал данную ситуацию.  

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Все комментарии
дурман
дурман
вчера в 19:41
Идем ко дну
112910415
112910415
вчера в 19:12
госкорпорации привычно выпросят бюджетную помощь
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
вчера в 17:19
Сейчас цены поднимут за газ для простых людей и ситуация выправится. Даже можно будет нового малкома в зенит купить на сдачу.
Sana Sotyy
Sana Sotyy
вчера в 17:19
Рублями контракты нужно оценивать .
DEIVID
DEIVID
вчера в 16:48
Я так понимаю Жоао Мариу может уже готовиться к переходу в Бетис.
VIPded
VIPded
вчера в 16:43
У госкорпораций проблем и не будет, за все простой люд ответит...
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