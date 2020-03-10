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Мостовой: «Шансы „Тоттенхэма“? В футболе всё возможно»

вчера, 20:21
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Тоттенхэм».

В первой игре «Лейпциг» победил со счетом 1:0.

Если говорить про игру «Тоттенхэм» — «Лейпциг», то в первом матче немцы выглядели более качественно. Моуриньо много раз попадал в такие ситуации и проходил дальше. «Лейпциг» — это играющая команда, сбалансированная. На скамейке у них хорошие футболисты, которые могут добавить. Шансы «Тоттенхэма»? В футболе всё возможно. Но мне кажется, что немцы пройдут дальше.

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