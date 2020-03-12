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Магуайр – о матче с ЛАСКом: «Мы должны качественно выступить и победить»

12 марта 2020, 10:46
ЛАСКЛоготип футбольный клуб ЛАСК (Линц)0 : 5Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.

Мы знаем, что они неплохая команда, они хорошо играют в пас. Это хорошая команда, мы их уважаем. Вместе с тем мы знаем, что с качеством и талантом, которые у нас есть, мы должны выйти на матч, качественно выступить и победить.

Отметим, что матч ЛАСК – «Ман Юнайтед» пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее решение провести встречу без болельщиков прокомментировал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.

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КЭТиК
КЭТиК
12 марта в 11:37
Не отменили бы в последний момент.
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