Магуайр – о матче с ЛАСКом: «Мы должны качественно выступить и победить»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.
Мы знаем, что они неплохая команда, они хорошо играют в пас. Это хорошая команда, мы их уважаем. Вместе с тем мы знаем, что с качеством и талантом, которые у нас есть, мы должны выйти на матч, качественно выступить и победить.
Отметим, что матч ЛАСК – «Ман Юнайтед» пройдет без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее решение провести встречу без болельщиков прокомментировал главный тренер МЮ Оле-Гуннар Сульшер.