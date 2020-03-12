Магуайр – о матче с ЛАСКом: «Мы должны качественно выступить и победить»

Защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги Европы против ЛАСКа.

Мы знаем, что они неплохая команда, они хорошо играют в пас. Это хорошая команда, мы их уважаем. Вместе с тем мы знаем, что с качеством и талантом, которые у нас есть, мы должны выйти на матч, качественно выступить и победить.