Симеоне: «Мы стараемся использовать слабости оппонентов»

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12 марта 2020, 10:18

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал высказывание наставника «Ливерпуля» . После поражения «Ливерпуля» от «матрасников» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Клопп раскритиковал стиль игры соперника. Симеоне в ответ заявил, что его команда пытается побеждать, используя слабости оппонентов.

Я уважаю его личность и качественных футболистов, которые есть у «Ливерпуля». Мы стараемся использовать слабости оппонентов. Это то, что мы делаем. И мы пытаемся побеждать.