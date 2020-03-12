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Симеоне: «Мы стараемся использовать слабости оппонентов»

12 марта 2020, 10:18
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился в доп. время

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал высказывание наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. После поражения «Ливерпуля» от «матрасников» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Клопп раскритиковал стиль игры соперника. Симеоне в ответ заявил, что его команда пытается побеждать, используя слабости оппонентов.  

Я уважаю его личность и качественных футболистов, которые есть у «Ливерпуля». Мы стараемся использовать слабости оппонентов. Это то, что мы делаем. И мы пытаемся побеждать. 

Накануне «Ливерпуль» уступил «Атлетико» со счетом 2:3 в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ и выбыл из турнира. В первом матче также победили «матрасники» — 1:0.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo ответил shlifen
12 марта в 18:05
Облак не кидает монетку - делать сейв или нет, Фирмино не землетрясение помешало пробить не в перекладину а в ворота, есть реализация моментов и плана которая зависит только от твоего умения и умения оппонента
bublikyo
bublikyo ответил shlifen
12 марта в 17:59, ред.
А в оборонительный план Челси против Барсы входило удаление Терри, а нереализованный пенальти от Месси, а часть ли плана было то что пенальти не реализует Роббен в овертайме, или что Чех все 6 раз прыгнет в тот угол в который били при пенальти? Это все можно списать на характер, силу команд, или везение и невезение команд, я предпочитаю первое
shlifen
shlifen ответил bublikyo
12 марта в 16:00
То что многие фаны не принимают поражений своих команд и называют это "невезением" или "проиграли сами себе" уж очень часто расходится со статистикой и тем что мы видим на поле. Например Ливерпуль обыграл Барсу на везении? 4-0? И по игре и по статистике видно что у Вальверде не было плана на игру, всё должен был решать Месси, который далеко не iron-man по характеру... Челси опять же на везении ли? Да команда исповедовала оборонительный футбол, но Барсу на Камп Ноу прошли заслуженно - контратакуя. А в финале с Баварией зарешал вождь Дрогба...
Но говорить что "у нас был план чтобы Ливер сделал 35 ударов, Облак сделал 10 сэйвов и ещё разок была штанга, а потом мы ждали косого выноса от Адриана и ВОТ ТОГДА УЖЕ ПОЙДЁМ ДОБИВАТЬ НА КОНТРАТАКАХ" это извините немного не тоже самое... С таким же успехом команда могла и проиграть в пять мячей, и тогда мы бы тоже услышали "это у нас стратегия/план такой" ?? Ой сомневаюсь =))) У Ливера были моменты? Да и с избытком. Ливер мог выиграть и в основное время? Да. Прошёл ли Атлетико дальше заслуженно? Конечно - команда отдала все силы для результата. Сыграл ли в победе фактор везения - конечно, и отрицать это глупо. Ждём теперь в пару к Атлетам какую нибудь оборонительную команду чтобы посмотреть как они сыграют первым номером =))) а так - удачи Атлетам, команда уже дважды в финалах играла, ждём третьего и победного =))
3ton
3ton ответил sihafazatron
12 марта в 15:58
Счёт на табло
Что мне скажет игра?
Я вижу счёт
Шишанутый
Шишанутый
12 марта в 15:34
Симеоне это тренерище!! Клоп в сравнении с ним так, физкультурник.
bublikyo
bublikyo ответил shlifen
12 марта в 15:31
Ливерпуль Барсу прошел на везении, Реал Баварию обыграл в 2018 на везении, Челси всю свою ЛЧ выиграл на везении, везёт сильнейшим
СаняШумок
СаняШумок ответил sihafazatron
12 марта в 14:27
О какой удаче? Смотреть футбол надо, а не только узнавать счёт
так я и смотрел. То, что вся атака Ливера не нанесла достаточно по-настоящему стоящих ударов - заслуга Атлетико, а не удача...Заслуга Облака, а не удача. Заслуга Льоренты и Мораты в первую очередь, потому как удары были в разы точнее, чем у ливерпульцев(похожий удар у ливера был во втором мяче, но даже там-штанга). Плюс, повторюсь, две победы показывают систему, а не удачу.
sihafazatron
sihafazatron ответил СаняШумок
12 марта в 13:11
а по факту двухматчевого противостояния - 2 победы над Ливером. О какой удаче идет речь? Сравни в принципе статистику встреч команд) Хотя, наверное, эту встречу все-таки ливеру присвоится победа...основное время то 1-0
О какой удаче? Смотреть футбол надо, а не только узнавать счёт
lobsterdam
lobsterdam
12 марта в 13:06
самоуверенность и высокомерие клопа и его шайки в собственном превосходстве их и погубило, типа: "Барсу вынесли, а уж этих-то как нечего делать! Это же Энфилд, детка!" Вот и показали им, кто сегодня "детки"! Ха-ха-ха! О чем и поведал нам нытик Клоп после матча, типа Атлетико играет в "неправильный" футбол(?!). Учитесь играть и тренируйтесь с Уотфордом и Челси!
lobsterdam
lobsterdam ответил cska minus
12 марта в 12:56
Вангую: Скоро будет уменьшение количества любителей колбасы...)))
колбаска-то протухает понемногу...
СаняШумок
СаняШумок ответил sihafazatron
12 марта в 12:19
На фарте прошли. Уже в основное время могли 5:0 лететь
а по факту двухматчевого противостояния - 2 победы над Ливером. О какой удаче идет речь? Сравни в принципе статистику встреч команд) Хотя, наверное, эту встречу все-таки ливеру присвоится победа...основное время то 1-0
shlifen
shlifen
12 марта в 12:12
Чистейшую правду сказал Диего, но прошли всё таки за счёт дикого везения и персонально Облака, который выдал лучший матч в карьере...
cska minus
cska minus
12 марта в 10:55
Вангую:
Скоро будет уменьшение количества любителей колбасы...)))
sihafazatron
sihafazatron
12 марта в 10:35
На фарте прошли. Уже в основное время могли 5:0 лететь
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