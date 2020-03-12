Симеоне: «Мы стараемся использовать слабости оппонентов»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал высказывание наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. После поражения «Ливерпуля» от «матрасников» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Клопп раскритиковал стиль игры соперника. Симеоне в ответ заявил, что его команда пытается побеждать, используя слабости оппонентов.
Я уважаю его личность и качественных футболистов, которые есть у «Ливерпуля». Мы стараемся использовать слабости оппонентов. Это то, что мы делаем. И мы пытаемся побеждать.
Накануне «Ливерпуль» уступил «Атлетико» со счетом 2:3 в ответной встрече 1/8 финала ЛЧ и выбыл из турнира. В первом матче также победили «матрасники» — 1:0.
Но говорить что "у нас был план чтобы Ливер сделал 35 ударов, Облак сделал 10 сэйвов и ещё разок была штанга, а потом мы ждали косого выноса от Адриана и ВОТ ТОГДА УЖЕ ПОЙДЁМ ДОБИВАТЬ НА КОНТРАТАКАХ" это извините немного не тоже самое... С таким же успехом команда могла и проиграть в пять мячей, и тогда мы бы тоже услышали "это у нас стратегия/план такой" ?? Ой сомневаюсь =))) У Ливера были моменты? Да и с избытком. Ливер мог выиграть и в основное время? Да. Прошёл ли Атлетико дальше заслуженно? Конечно - команда отдала все силы для результата. Сыграл ли в победе фактор везения - конечно, и отрицать это глупо. Ждём теперь в пару к Атлетам какую нибудь оборонительную команду чтобы посмотреть как они сыграют первым номером =))) а так - удачи Атлетам, команда уже дважды в финалах играла, ждём третьего и победного =))
Но говорить что "у нас был план чтобы Ливер сделал 35 ударов, Облак сделал 10 сэйвов и ещё разок была штанга, а потом мы ждали косого выноса от Адриана и ВОТ ТОГДА УЖЕ ПОЙДЁМ ДОБИВАТЬ НА КОНТРАТАКАХ" это извините немного не тоже самое... С таким же успехом команда могла и проиграть в пять мячей, и тогда мы бы тоже услышали "это у нас стратегия/план такой" ?? Ой сомневаюсь =))) У Ливера были моменты? Да и с избытком. Ливер мог выиграть и в основное время? Да. Прошёл ли Атлетико дальше заслуженно? Конечно - команда отдала все силы для результата. Сыграл ли в победе фактор везения - конечно, и отрицать это глупо. Ждём теперь в пару к Атлетам какую нибудь оборонительную команду чтобы посмотреть как они сыграют первым номером =))) а так - удачи Атлетам, команда уже дважды в финалах играла, ждём третьего и победного =))
Что мне скажет игра?
Я вижу счёт
Что мне скажет игра?
Я вижу счёт
Скоро будет уменьшение количества любителей колбасы...)))
Скоро будет уменьшение количества любителей колбасы...)))