Скалони призвал перенести отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке

Главный тренер сборной Аргентины призвал перенести отборочные матчи ЧМ -2022 в Южной Америке из-за эпидемии коронавируса.

Нельзя начинать отборочные туры, это форс-мажорные обстоятельства. Это серьезная проблема, и мы все должны знать: жизнь любого человека выше, чем футбол. ФИФА должна принимать срочные решения.

Я был поражен тем, что сказал мне Дибала. Он говорит, что клуб ему каждые полчаса высылает обновления с новостями и рекомендациями из-за эпидемии. Они там в Италии просто сидят дома. А Месси говорит мне, что в Испании все по-другому, они там ведут нормальную жизнь.