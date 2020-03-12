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Скалони призвал перенести отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке

12 марта 2020, 10:19

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони призвал перенести отборочные матчи ЧМ-2022 в Южной Америке из-за эпидемии коронавируса

Нельзя начинать отборочные туры, это форс-мажорные обстоятельства. Это серьезная проблема, и мы все должны знать: жизнь любого человека выше, чем футбол. ФИФА должна принимать срочные решения. 

Я был поражен тем, что сказал мне Дибала. Он говорит, что клуб ему каждые полчаса высылает обновления с новостями и рекомендациями из-за эпидемии. Они там в Италии просто сидят дома. А Месси говорит мне, что в Испании все по-другому, они там ведут нормальную жизнь.

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Kempes78
Kempes78
вчера в 10:19
Чемпионат Испании приостановили на 2 недели. Конечно и отборочные игры должны быть приостановлены до нормализации ситуации.
abramjan
abramjan
12 марта в 12:12
Меська и так еле ножки маленькие волочит по полю а если еще чихать начнет вообще беда будет...
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