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Сабитов: «„Зенит“ — не ЦСКА, питерцы не любят „возиться“ с молодёжью»

вчера, 11:55
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Старший тренер «Риги» Равиль Сабитов считает, что «Зенит» не доверяет своим воспитанникам, несмотря на то, что в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» на поле вышли Леон Мусаев и Даниил Шамкин.

В «Зените» такого давно не было, здесь не любят «возиться» с молодёжью… Питерский клуб скорее выйдет на рынок и купит уже сложившегося футболиста. «Зенит» — не ЦСКА, где долго ждут прогресса от Чалова. Питерскому клубу не нужно засвечивать футболистов для выгодной продажи, у него и так хватает денег.

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oFANATo
oFANATo ответил ПерекатиПоле
вчера в 20:25
Зачем платить миллионы за легионеров что бы потом получать покер от Динамо Минск?
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 19:34
Да уже давненько! Своих доморощенных в Зените практически и нет. Это во времена Властимила Петржелы все было совсем по - другому!
DAD81
DAD81 ответил Ярославъ Ивановъ
вчера в 18:55
То было в Зените. В газпроме, с 2006 ничего похожего нет и не будет.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ярославъ Ивановъ
вчера в 18:13
Только разница в том,что Зенит в итоге прошел дальше,а кони вылетели.. Не забывай!!!
И тем не менее - позорненько. С таким составом, да белорусам - нехорошо.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
вчера в 17:56
сабитов а ты сам хоть кого то из молодежи научил ?!? вот и прикрой свою па.....
Золотая связка Шава и Керж были именно в Зените и заметь -свои воспитанники,
в той команде своих было намного больше чем у тех же коней!!!
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответил Leha-ha50
вчера в 17:53
Покер от минского Динамо - тоже зачетно!!!
Только разница в том,что Зенит в итоге прошел дальше,а кони вылетели..
Не забывай!!!
alexamit
alexamit
вчера в 17:30
Питерский Зенит-что мадридский Реал-скупить чужих и на...рать на остальные команды,лишь бы получать дивиденты,не вкладывая в своих деньги.Как и вся питерская кремлёвская верхушка!
shlomo
shlomo
вчера в 17:04
Нужны очень хорошие воспитанники, чтобы с ними возиться, а не шушера
beefs
beefs
вчера в 16:51
а кто любит возиться с молодежью, всем нужен результат...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ПерекатиПоле
вчера в 16:17
Нравится коням с молодняком работать, пусть и дальше по 5 от Лудогорцев вынимают и радуются.
Покер от минского Динамо - тоже зачетно!!!
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 16:07
Доцент доцент давай деньги. Керосин кончается. Али бабайвич я не Мюллер.Я всего лишь и.о дотцента.
Mangur
Mangur
вчера в 16:03
Без комментариев
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 16:01
Нравится коням с молодняком работать, пусть и дальше по 5 от Лудогорцев вынимают и радуются.
neukomm
neukomm ответил makkie
вчера в 15:57
Ну что есть, Чалов, что нет...
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:52
Так это плохо
WARchyn
WARchyn
вчера в 15:21
ЦСКА тоже не любит возиться с молодёжью но выхода нет Гинеру никто не даст миллиарды безвозмездно вот и приходится выкручиваться
oFANATo
oFANATo
вчера в 14:24
Миллер и Газпром давно живут по такому принципу.

Лучше купим Малкома за 40 лямов. Зачем возиться с молодежью.

Вот только результат в еврокубках все видели.

Такое же четвертое место в группе ЛЧ как и у всех наших клубов.

А в чемпионате РПЛ приходится заводить ещё парочку фарм клубов, что бы очки гарантировать себе

Да подключать админресурс с судьями себе в помощь.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил SHMEL
вчера в 14:18
У Зенита конкуренты на данный момент Локо, Краснодар, Кони. Каких лидеров Зенит «скупил» у конкурентов, расскажи.
makkie
makkie
вчера в 14:08
Ну у Гинера других вариантов нет.

Раньше было много бразильцев, да сложившийся костяк в лице Игнашевича-Березуцких и Акинфеева. Молодёжи было по-минимуму. Сейчас ситуация совсем иная - денег в обрез, вот и приходится делать ставку на своих. А еще, писали, что все продажи цска - идут в счёт погашения долга перед ВЭБ. Поэтому Чалова не продали в АПЛ. Иначе совсем бы без нападения остались.

Так что, кони, особо не ругайте Гинера - у него реально проблемы с финансами и отсутствие покупок вынужденная мера.
SHMEL
SHMEL
вчера в 13:56
Ну всё правильно, нет денег растим своих и по возможнсти, впоследствии, выгодно их продаем, а когда денег куры не клюют, можно позволить себе любую покупку, не заумываясь о воспитанниках. Еще лучше вариант, скупить лидеров у конкурентов, ослабив их , чем зенит активно пользуется и не важно, заиграл он у них или нет, главное конкурент ослаблен.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил stavr74
вчера в 13:47
А зачем возиться. Трубы газовые тянуться по морю, газ НАРОДНЫЙ качать не перекачать. Если одарённый появиться на горизонте , можно и сманить или выкупить. А что потом будет им по барабану. Могут и протащить новый закон про легионеров 11 на поле 50 в запасе ))
Эра углеводородов на исходе, так что это полные неадекваты загнавшие себя и страну в тупик. Бандиты не могут быть прогрессивными. Много предприимчивости - мало ума.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:46
Сытый и нищий. Чё их сравнивать. Зато, что у тех, что у других сидят с "умными" лицами функционеры на верху. Один "лучший менеджер", который скоро угробит клуб и "семью", а потом свалит с главбуха, потому-что должность эта для влияния своих интересов. Другой представляет клуб игрушку.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:43
Сабитов ты в Риге и помалкивай в варежку не разевай умник хр...нов
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:35
    морозз
    морозз ответил Сп62
    вчера в 13:28
    Не согласен. Талант можно проявить и в Сочи.
    Кокорин уже раскручен и давно является топовым футболистом России, а вот где будущие Кержакова и Аршавины...это вопрос!
    tuman960
    tuman960 ответил particular
    вчера в 13:22
    По честноку, молодёжью никто не любит заниматься... Разве что, только от бедности и безысходности... В профессиональном спорте нужен результат сегодня и завтра, а многолетняя подготовка юнцов не всегда даёт желаемое...
    золотые слова, именно от безысходности или бизнес на футболе(фабрика футболистов)!!!
    Сп62
    Сп62 ответил морозз
    вчера в 13:12
    Не согласен. Талант можно проявить и в Сочи.
    stavr74
    stavr74
    вчера в 13:10
    А зачем возиться. Трубы газовые тянуться по морю, газ НАРОДНЫЙ качать не перекачать.
    Если одарённый появиться на горизонте , можно и сманить или выкупить.
    А что потом будет им по барабану.
    Могут и протащить новый закон про легионеров 11 на поле 50 в запасе ))
    PATRIOT1965
    PATRIOT1965
    вчера в 12:54
    Пока хватает денег.
    Педриньо
    Педриньо ответил морозз
    вчера в 12:51
    Принцип...одна страна - один клуб ( Зенит) вот наше будущее, все остальные стали придатками нашего футбола! Принцип Путина - единоначалие во всех сферах деятельности, в том числе и в нашем футболе ...явление чисто диктаторское и разрушительное по своей сути! Наш футбол сделал шаг назад, как и вся страна в целом...обнулилось всё то хорошее и позитивное что было, вот что печально и катастрофично!
    Да, вернуть бы время братьев Старостиных...
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