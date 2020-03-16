Сабитов: «„Зенит“ — не ЦСКА, питерцы не любят „возиться“ с молодёжью»

Старший тренер «Риги» считает, что «Зенит» не доверяет своим воспитанникам, несмотря на то, что в матче 22-го тура РПЛ против «Урала» на поле вышли и .

В «Зените» такого давно не было, здесь не любят «возиться» с молодёжью… Питерский клуб скорее выйдет на рынок и купит уже сложившегося футболиста. «Зенит» — не ЦСКА , где долго ждут прогресса от Чалова. Питерскому клубу не нужно засвечивать футболистов для выгодной продажи, у него и так хватает денег.