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Грицаенко: «Мне кажется, вся Россия радовалась, когда Смолов забил „Реалу“»

вчера, 16:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Защитник «Тамбова» Алексей Грицаенко похвалил форварда «Локомотива» Федора Смолова, который этой зимой отравился в аренду в «Сельту».

Федя хотел попробовать себя в Европе. Я радовался, когда он забил «Реалу». Мне кажется, вся Россия искренне за него была рада. Думаю, это даст ему толчок, добавит веры в свои силы. Хотя Федя и так верит в себя.

Полагаю, Федя больше преследует командные интересны. Понятно, что желание всех нападающих — как можно больше забивать. Но, думаю, он не будет счастлив, если станет забивать, а «Сельта» вылетит. А вот если они останутся, то следующий сезон можно будет начать с чистого листа.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 20:59
А что за Смолов, почему не знаю?
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 18:50
Смешной мальчик.
Любимец
Любимец
вчера в 17:39, ред.
Ох уж эта пресловутая фраза "вся страна"!
рже
рже
вчера в 17:18
Кто играет на ставках нефига был не рад,и для форварда один гол в пяти матчах хоть и Реалу для да лиги супер слабовато!
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 16:47
Радовались, но сдержанно. Феде чтобы снять проклятие паненки нужен настоящий подвиг причем в составе сборной. А пока он попусту потратил полтора года и времени у него остаётся все меньше.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 16:45
с чего ты взял? мне реал дороже 1000 смоловых)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:41
Почему всегда говорят от имени всей страны ? Лично я ,например , в сто раз больше радовался голам Эрлинга Холанда ,потому что он настоящий футболист ,не то ,что это непонятно что в виде Смолова !
Nekit92
Nekit92
вчера в 16:34
Этот гаврик должен был забивать хорватам. А то что он реазу забил это его личные успехи и нас это не касается.
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