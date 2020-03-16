Грицаенко: «Мне кажется, вся Россия радовалась, когда Смолов забил „Реалу“»

Защитник «Тамбова» похвалил форварда «Локомотива» , который этой зимой отравился в аренду в «Сельту».

Федя хотел попробовать себя в Европе. Я радовался, когда он забил «Реалу». Мне кажется, вся Россия искренне за него была рада. Думаю, это даст ему толчок, добавит веры в свои силы. Хотя Федя и так верит в себя.

Полагаю, Федя больше преследует командные интересны. Понятно, что желание всех нападающих — как можно больше забивать. Но, думаю, он не будет счастлив, если станет забивать, а «Сельта» вылетит. А вот если они останутся, то следующий сезон можно будет начать с чистого листа.