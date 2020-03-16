Наумов: «В ближайшее время уход Крыховяка не грозит „Локомотиву“»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о будущем полузащитника железнодорожников , который в данный момент выступает за московский клуб на правах аренды.

Летом клуб может лишиться своего лидера? Подобные опасения всегда есть, но пока рано об этом говорить. Насколько я знаю, Крыховяку нравится в «Локомотиве». У него приличная зарплата, хорошие отношения в команде и с болельщиками. В свою очередь фанаты «Локо» всегда ценили игроков, которые борются до конца. Например, Вадима Евсеева, Олега Пашинина и многих других футболистов. Не отрицаю, все возможно. Особенно если предложат хороший контракт и клуб. Однако мне кажется, что в ближайшее время уход Крыховяка не грозит «Локомотиву».