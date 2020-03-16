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Наумов: «В ближайшее время уход Крыховяка не грозит „Локомотиву“»

вчера, 15:52

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о будущем полузащитника железнодорожников Гжегожа Крыховяка, который в данный момент выступает за московский клуб на правах аренды.

Летом клуб может лишиться своего лидера? Подобные опасения всегда есть, но пока рано об этом говорить. Насколько я знаю, Крыховяку нравится в «Локомотиве». У него приличная зарплата, хорошие отношения в команде и с болельщиками. В свою очередь фанаты «Локо» всегда ценили игроков, которые борются до конца. Например, Вадима Евсеева, Олега Пашинина и многих других футболистов. Не отрицаю, все возможно. Особенно если предложат хороший контракт и клуб. Однако мне кажется, что в ближайшее время уход Крыховяка не грозит «Локомотиву».

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:18
и это радует !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 17:49
У Гжегожа нет жёсткой необходимости рваться в Европу - в топ-чемпионатах играл, еврокубки выигрывал.
Dmitriy Semenov
Dmitriy Semenov
вчера в 17:42
Его же выкупили летом, разве нет? О_О
drug01
drug01
вчера в 17:18
Значит все будет хорошо!
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