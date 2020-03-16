Наумов: «Пауза в РПЛ обязательно повлияет на результаты»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную остановку чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.
Пауза из-за коронавируса? Пауза обязательно повлияет на результаты, потому что неизвестно как команды выстроят работу в этот отрезок. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше… Россия интегрирована в УЕФА и многое будет зависеть от их решения. И если союз порекомендует прекратить матчи, то мы не сможем поступить иначе. С другой стороны, как обычный человек и гражданин, я считаю, что закрытие стадионов ничего не дает в борьбе с коронавирусом.
Почему? Ведь нет статистики. Кто-нибудь заболел этим вирусом после посещения стадиона? Не было такого. Например, если играют «Уфа» и «Оренбург», и в этих городах нет коронавируса, то как он распространится? Подчеркну, что это мое сугубо субъективное мнение. Но мне кажется, что если и вводить ограничения, то, по крайней мере, без зрителей матчи можно было бы проводить. Потому что люди, ограниченные в движениях и находящиеся в квартирах, что нам рекомендуют, должны иметь какие-то развлечения. И ничего страшного бы в этом не было. Тем более, что в России осталось играть не так уж и много туров. Другой вопрос — матчи с ограниченным количеством зрителей. Но я считаю, что многое будет зависеть от решения УЕФА о том, переносить Евро-2020 или нет.