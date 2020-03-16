Наумов: «Пауза в РПЛ обязательно повлияет на результаты»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную остановку чемпионата России из-за эпидемии коронавируса.

Пауза из-за коронавируса? Пауза обязательно повлияет на результаты, потому что неизвестно как команды выстроят работу в этот отрезок. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше… Россия интегрирована в УЕФА и многое будет зависеть от их решения. И если союз порекомендует прекратить матчи, то мы не сможем поступить иначе. С другой стороны, как обычный человек и гражданин, я считаю, что закрытие стадионов ничего не дает в борьбе с коронавирусом.