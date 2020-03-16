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Наумов: «Пауза в РПЛ обязательно повлияет на результаты»

вчера, 14:18

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал возможную остановку чемпионата России из-за эпидемии коронавируса. 

Пауза из-за коронавируса? Пауза обязательно повлияет на результаты, потому что неизвестно как команды выстроят работу в этот отрезок. У кого-то больше возможностей, у кого-то меньше… Россия интегрирована в УЕФА и многое будет зависеть от их решения. И если союз порекомендует прекратить матчи, то мы не сможем поступить иначе. С другой стороны, как обычный человек и гражданин, я считаю, что закрытие стадионов ничего не дает в борьбе с коронавирусом.

Почему? Ведь нет статистики. Кто-нибудь заболел этим вирусом после посещения стадиона? Не было такого. Например, если играют «Уфа» и «Оренбург», и в этих городах нет коронавируса, то как он распространится? Подчеркну, что это мое сугубо субъективное мнение. Но мне кажется, что если и вводить ограничения, то, по крайней мере, без зрителей матчи можно было бы проводить. Потому что люди, ограниченные в движениях и находящиеся в квартирах, что нам рекомендуют, должны иметь какие-то развлечения. И ничего страшного бы в этом не было. Тем более, что в России осталось играть не так уж и много туров. Другой вопрос — матчи с ограниченным количеством зрителей. Но я считаю, что многое будет зависеть от решения УЕФА о том, переносить Евро-2020 или нет.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:56
По-любому повлияет, если будут доигрывать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:58
Какого хрена приостанавливать чемпионат ,если в стране с многомиллионным населением болеют пару тысяч ? Изолируйте их ,а остальным дайте жить спокойно ! Лучше бы с Пекином закрыли авиасообщение ,умники !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил КЭТиК
вчера в 16:51
ЦСКА пауза точно не повредит.
На 3 года ! ))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:12
ЦСКА пауза точно не повредит.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 14:49
Следующий тур надо играть, а потом так и так пауза после которой принимать решение.
ОПС
ОПС
вчера в 14:32
Все верно.
beefs
beefs
вчера в 14:31
завтра узнаем
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:30
Проявятся тренеры.
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