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Мангала — о коронавирусе: «Не всем везёт с иммунной системой, я пример»

сегодня, 00:19

Защитник «Валенсии» Эльяким Мангала, заразившийся коронавирусом, поделился мыслями о ситуации с пандемией.

Не всем везет с иммунной системой, можно сказать, что мы все рискуем. Даже если у тебя не проявляются симптомы, ты можешь быть опасен, а это рискованно. Я являюсь примером. То, что происходит сейчас в Италии затрагивает и игроков. Это не шутка! 

Мы не можем пойти погулять в парк, как будто ничего не произошло, так мы не сможем остановить эпидемию. Реальность такова, что единственным решением является изолироваться. Когда мне сказали о 2 неделях изоляции и о том, что мне нужно держать своих детей подальше от себя, я понял, что это не шутка.

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brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 00:27
Здравствуйте.И где ваш. Турецкий чемпионат .
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