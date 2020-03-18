Мангала — о коронавирусе: «Не всем везёт с иммунной системой, я пример»

Защитник «Валенсии» , заразившийся коронавирусом, поделился мыслями о ситуации с пандемией.

Не всем везет с иммунной системой, можно сказать, что мы все рискуем. Даже если у тебя не проявляются симптомы, ты можешь быть опасен, а это рискованно. Я являюсь примером. То, что происходит сейчас в Италии затрагивает и игроков. Это не шутка!

Мы не можем пойти погулять в парк, как будто ничего не произошло, так мы не сможем остановить эпидемию. Реальность такова, что единственным решением является изолироваться. Когда мне сказали о 2 неделях изоляции и о том, что мне нужно держать своих детей подальше от себя, я понял, что это не шутка.