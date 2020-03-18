Тринкан: «Не думаю о Лиге чемпионов и „Золотом мяче“, просто работаю»

Полузащитник «Браги» , который перейдет летом в «Барселону», поделился ожиданиями от своей дальнейшей карьеры.

Мы проделали огромную работу для того, чтобы вывести «Брагу» на европейский уровень. Клуб осуществил это как на поле, так и за его пределами. «Брага» становится сильнее. Само собой, я поговорю с Месси о «Браге».

Победа в Лиге чемпионов и «Золотой мяч»? Не думаю об этом, просто работаю. Конечно, я мечтаю об этом. Но я думаю о командной игре. У меня есть эти цели, но сейчас я сфокусирован только на своей повседневной работе. Только так я могу достичь желаемого.