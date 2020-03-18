Ферри об эпидемии: «Я потерял друзей, некоторые сейчас в больнице»

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии признался, что из-за эпидемии коронавируса умерли некоторые его друзья.

Я живу в Лоди — это одна из первых «красных зон» в стране. Я собственными глазами видел, как складывалась чрезвычайная ситуация. Когда машина скорой помощи проезжает мимо каждые 3 минуты, это выглядит просто нереально. Судя по информации, которую мне удалось получить, ситуация всё ещё остаётся напряжённой, поскольку в больнице в Лоди закончились места.

Я потерял друзей, другие сейчас в больнице. Госпитализировали одного моего друга, которому 50 лет, потому что у него был кашель, симптомы гриппа, а его лёгкие не могли полноценно насыщаться кислородом. Он только что потерял отца, опять же из-за коронавируса, и его тест тоже дал положительный результат. Сейчас он чувствует себя намного лучше, но всё ещё находится под наблюдением в больнице в Павии.

Мои мысли сейчас с теми, кто не смог это пережить. Я хочу поблагодарить всех докторов, медсестёр и других медицинских работников, которые работают сутки напролёт.