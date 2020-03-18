Гюндоган: «Очень уважаю „Реал“ за все последние победы в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о противостоянии с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч в Мадриде завершился победой англичан (2:1). Ответная встреча не состоялась из-за эпидемии коронавируса.

Жаль, что мы не сыграли ответный матч, но у нас нет выбора, кроме как принять эту исключительную ситуацию, с которой мы столкнулись. Конечно, мне не хватает футбола и этого большого матча, но что есть, то есть. Мы должны подождать...

Будем надеяться, что матч ещё состоится. Это будет означать, что всё уже в порядке. Я знаю, что уже есть альтернативный календарь для того, чтобы всё завершить, но здоровье каждого человека – это самое главное.

Невозможно предсказать, как закончится эта встреча. Будем надеяться, что мы сможем сыграть друг с другом. Самое важное – не недооценивать «Реал». Мы сыграли только половину поединка, и разница в счёте – всего один мяч. Так что расслабляться нельзя. «Реал» всегда представляет опасность.

Первый матч был очень напряжённым. Это была невероятная победа, одержанная в Лиге чемпионов на «Бернабеу». Игроки и клуб очень жаждали эту победу. У «Реала» всё ещё есть шансы в ответной встрече. В последние годы мы наблюдали невероятные камбэки, которых никто не ожидал. Мы должны быть осторожны. Особенно с «Реалом».

Это один из лучших клубов мира. Не только в футболе, но и вообще в спорте. В нём всегда выступали игроки топ-класса. С тех пор, как я начал болеть за них в детстве, у них всегда были лучшие футболисты. Я очень уважаю [«Реал»] за все эти последние победы в Лиге чемпионов. Эта белая футбола уникальна.