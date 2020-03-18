Суарес: «Все вместе мы сможем перебороть коронавирус»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая записал видеообращение, посвящённое борьбе с эпидемией коронавируса.

Приветствую всех из своего дома в Барселоне. Хочу крепко обнять вас и придать сил всем людям, которые борются с беспокоящим нас коронавирусом.

Мы должны помнить о том, что мы сами можем улучшить текущее положение, если будем заботиться о себе, близких и всём населении.

От вируса, который встревожил весь мир, страдают тысячи людей. Многим странам пришлось нелегко, в Уругвае уже зафиквирофано несколько случаев заражения. Очень важно обращать внимание на рекомендации.

Нужно соблюдать гигиену, это очень важно. Все вместе мы сможем перебороть [коронавирус] и продолжить наслаждаться жизнью рядом со своими родными и близкими. Крепко обнимаю вас, и помните о необходимости оставаться дома.