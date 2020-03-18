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Суарес: «Все вместе мы сможем перебороть коронавирус»

сегодня, 02:51

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес записал видеообращение, посвящённое борьбе с эпидемией коронавируса.

Приветствую всех из своего дома в Барселоне. Хочу крепко обнять вас и придать сил всем людям, которые борются с беспокоящим нас коронавирусом.

Мы должны помнить о том, что мы сами можем улучшить текущее положение, если будем заботиться о себе, близких и всём населении. 

От вируса, который встревожил весь мир, страдают тысячи людей. Многим странам пришлось нелегко, в Уругвае уже зафиквирофано несколько случаев заражения. Очень важно обращать внимание на рекомендации.

Нужно соблюдать гигиену, это очень важно. Все вместе мы сможем перебороть [коронавирус] и продолжить наслаждаться жизнью рядом со своими родными и близкими. Крепко обнимаю вас, и помните о необходимости оставаться дома.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов обратился к болельщикам после новости о переносе чемпионата Европы-2020 на следующий год.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:48
Если только не кусаться.
112910415
112910415
сегодня в 08:17
нет ! не все вместе !
все врозь ! соблюдая интервалы и дыша в сторону ...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:38
вот молодец)))
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 06:18
Покусай его аххах
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