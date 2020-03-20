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Почеттино: «Хотел бы вернуться в „Ньюэллс Олд Бойз“ вместе с Месси»

сегодня, 06:35

Экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино в эфире Radio del Plata признался, что хотел бы поработать в «Ньюэллс Олд Бойз» с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Оба аргентинца являются воспитанниками клуба из Росарио.

Я могу ещё подождать, пока появится возможность вернуться в «Ньюллс Олд Бойс». И лучшим из возможных сценариев было бы сделать это лет через 10 вместе с Месси.

В начале марта появилась новость о том, что Почеттино может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».

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