Почеттино: «Хотел бы вернуться в „Ньюэллс Олд Бойз“ вместе с Месси»

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сегодня, 06:35

Экс-наставник «Тоттенхэма» в эфире Radio del Plata признался, что хотел бы поработать в «Ньюэллс Олд Бойз» с форвардом «Барселоны» . Оба аргентинца являются воспитанниками клуба из Росарио.

Я могу ещё подождать, пока появится возможность вернуться в «Ньюллс Олд Бойс». И лучшим из возможных сценариев было бы сделать это лет через 10 вместе с Месси.

В начале марта появилась новость о том, что Почеттино может сменить Зинедина Зидана на посту главного тренера «Реала».