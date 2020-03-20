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Оби Микел об уходе из «Трабзонспора»: «Я отказался удалять свой пост»

сегодня, 07:31

Полузащитник Джон Оби Микел рассказал подробности своего ухода из «Трабзонспора». Напомним, турецкий клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с Микелом после отказа игрока выходить на матч Суперлиги.

Руководство клуба было очень расстроено. Я должен был встретиться тет-а-тет с президентом. Он попросил меня удалить мой пост в Инстаграм (Прим. — в своём посте Микел призвал приостановить сезон в Турции в связи с пандемией коронавируса). Я сказал ему, что не собираюсь этого делать.

Это моё мнение. Это то, что я чувствую. Мы живём в свободном мире, у меня есть свобода слова, и я имею право высказывать своё мнение. Я тоже хотел выиграть чемпионат, но сейчас нам нужно думать о том, что важнее – спасении людских жизней.

Я хочу любым возможным способом помочь победить вирус. Выходя на поле, мы не помогаем разрешить сложившуюся в мире ситуацию. Я не считаю правильным играть в футбол [в это время].

УЕФА приостановил футбольные мероприятия. Почему в Турции всё ещё играют? Это совершенно неправильно. Но в «Трабзонспоре» так не считали, по-моему, им всё равно.

Отметим, что в четверг было принято решение о приостановлении чемпионата Турции. 

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ДСА
ДСА
сегодня в 08:13
Типичный негр.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 07:57
Еще один нытик. Из за таких как ты болельщики лишились футбола.
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