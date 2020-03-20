Йович объяснил, почему нарушил карантин и улетел в Сербию

Нападающий «Реала» Лука Йович вчера покинул Мадрид, чтобы посетить день рождения своей подруги в Сербии. Об этом в четверг сообщил журналист Николо Шира. 22-летний форвард в «сторис» своего инстаграма объяснил причины своего поступка.

Поскольку ситуация в мире и нашей стране очень сложная, я должен был приехать и поддержать своих людей.

Прежде всего, мне очень жаль, что именно я стал главной темой для обсуждений в наши дни, а не герои этого кризиса – врачи и все остальные медицинские работники.

Находясь в Испании, я сдал отрицательный тест на коронавирус и решил прилететь в Сербию, чтобы поддержать наших людей и побыть с семьёй. Всё это по официальному согласованию. Когда я приземлился в Сербии, меня снова протестировали, и результат вновь был отрицательным.

Мне очень жаль, что некоторые люди непрофессионально сделали свою работу и не дали мне правильных инструкций о том, как вести себя во время самоизоляции. В Испании мне разрешали ходить в аптеку и супермаркет, а здесь – нет.

Я хочу принести извинения, если я каким-либо образом подверг кого-то опасности. Надеюсь, что вместе мы сможем справиться со всем происходящим. Поддержим Сербию и будем держаться вместе!