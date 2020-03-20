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Президент Сербии осудил Йовича и Нинковича за нарушение карантина

сегодня, 10:25

Президент Сербии Александр Вучич осудил нападающего «Реала» Луку Йовича и полузащитника «Асколи» Николу Нинковича за нарушение правил карантина. Оба игрока накануне прилетели в Сербию, где действует 28-дневный карантин для граждан, прибывших из стран, где вспышка коронавируса наиболее сильна.

Эти молодые люди — миллионеры, поэтому они думают, что им позволено все, но вы не можете делать все, что вам вздумается. Все нарушители закона будут сурово наказаны.

Самое простое, что можно сделать — это наказать их. Они уже раскаялись в своем поступке, и они оба находятся в изоляции, а если попытаются уйти, будут арестованы.

В общем-то они хорошие ребята, я их понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными, но не ушли на карантин.

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