Президент Сербии осудил Йовича и Нинковича за нарушение карантина

Президент Сербии Александр Вучич осудил нападающего «Реала» и полузащитника «Асколи» за нарушение правил карантина. Оба игрока накануне прилетели в Сербию, где действует 28-дневный карантин для граждан, прибывших из стран, где вспышка коронавируса наиболее сильна.

Эти молодые люди — миллионеры, поэтому они думают, что им позволено все, но вы не можете делать все, что вам вздумается. Все нарушители закона будут сурово наказаны.

Самое простое, что можно сделать — это наказать их. Они уже раскаялись в своем поступке, и они оба находятся в изоляции, а если попытаются уйти, будут арестованы.

В общем-то они хорошие ребята, я их понимаю. У нас много людей, которые должны быть более ответственными, но не ушли на карантин.