Кудряшов: «Коллектив в „Антальяспоре“ лучше, чем в „Башакшехире“»

Защитник «Антальяспора» в эфире программы «Все на Матч!» поделился мнением об успехах в новой команде, рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции, а также заявил, что рад победам «Сочи»:

Карантин в Анталье есть. Все торговые центры, рестораны, кафе закрыты. Некоторые люди семьями остаются дома, но многие гуляют. Да, это затронуло всех, но здесь нет случаев заражения, тем не менее люди стараются соблюдать установленные правила. Единственное, нам в клубе запретили уезжать не только в другие страны, но и в соседние города.

До моего прихода «Антальяспор» не мог выиграть, чувствовалось психологическое напряжение. Но тренер поменял кое-что в тренировочном процессе, пришли новые ребята, и команда стала показывать более дисциплинированный футбол.

Не хотел бы оказаться сейчас в «Сочи»? Рад за «Сочи», за ребят, кто остался в команде. Практически вся команда осталась. Но это уже период, который прошел, и я думаю только об игре в нынешней команде.

Что касается 8-матчевой беспроигрышной серии «Антальяспора», то всё равно чувствуется опасность. От зоны вылета всего 5 очков, нам некогда праздновать свои победы. Если говорить о Лукасе Подольски, то видно, что это человек с огромным опытом и привносит много позитива в команду. Хотелось бы отдельно сказать о том, какой коллектив именно здесь. Мне есть, с чем сравнить. В прошлом году я играл в более сильном клубе — «Истанбул Башакшехир». Так вот, «Антальяспор» на голову выше.