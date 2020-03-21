Вадим Евсеев рассказал, какую возможность он получил в связи с паузой в РПЛ

Главный тренер «Уфы» рассказал, что во время паузы в работе можно насладиться обществом близких людей.

Напомним, что РПЛ сейчас приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Из-за двухнедельного карантина, который ввели сейчас многие клубы РПЛ , в том числе и «Уфа», больше всего пострадали иностранные игроки и персонал, чьи семьи живут не с ними в России. Им очень тяжело сейчас.

Бывает, что футболисты, закончив карьеру, разводятся. Потому что не привыкли столько времени проводить в семье, без сборов, матчей, тренировок.

Но карантин и пауза в чемпионате дали нам неожиданную возможность побыть со своими самыми близкими людьми. Которые тоже сейчас более свободны, чем обычно.

И совершенно неожиданно мы начали говорить о том, о чем говорили все реже, в нашей обычной суете. Не о делах, не о быте, а о нас самих, наших отношениях. Можно вспомнить то, что вроде уже забыл. А главное, обнять и понять, что ты счастлив.