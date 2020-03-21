Тихонов: «РПЛ необходимо доиграть. За второе место будет бойня»

Бывший футболист «Спартака» в эфире программы «Все на Матч!» заявил, что в РПЛ необходимо доиграть сезон:

Не хочется, чтобы в Тинькофф РПЛ пауза затягивалась. Хочется доиграть. Осталось не так много игр. Если захотеть, их можно и за месяц сыграть. Через 2-3 дня. Досрочное завершение? Первым двум командам хорошо. А за тур до этого там был «Ростов». Это же путевка в Лигу чемпионов. Если сейчас завершить, то «Ростов» не попадет туда и будет обидно. А за попадание в групповой этап ЛЧ дают 14 миллионов евро. Нужно доигрывать. За второе место у нас будет просто бойня.