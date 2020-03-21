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Тихонов: «РПЛ необходимо доиграть. За второе место будет бойня»

21 марта 2020, 19:40

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в эфире программы «Все на Матч!» заявил, что в РПЛ необходимо доиграть сезон:

Не хочется, чтобы в Тинькофф РПЛ пауза затягивалась. Хочется доиграть. Осталось не так много игр. Если захотеть, их можно и за месяц сыграть. Через 2-3 дня. Досрочное завершение? Первым двум командам хорошо. А за тур до этого там был «Ростов». Это же путевка в Лигу чемпионов. Если сейчас завершить, то «Ростов» не попадет туда и будет обидно. А за попадание в групповой этап ЛЧ дают 14 миллионов евро. Нужно доигрывать. За второе место у нас будет просто бойня.

Ранее Тихонов поделился мнением о чемпионате Беларуси.

Коронавирус и футбол

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Leha-ha50
Leha-ha50
22 марта в 04:03
Надо доигрывать обязательно. Заруба идет нешуточная на всех этажах.
EAGinLE
EAGinLE
21 марта в 20:17
Бойня будет и за место в РПЛ .
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 20:10
Подождем.
VIPded
VIPded
21 марта в 20:01
Доиграть надо. Однозначно!
cska vperiod
cska vperiod
21 марта в 19:58
Самая большая бойня за выживание и там спартак!
Трезвый повар
Трезвый повар
21 марта в 19:54
Борьба до последнего тура будет за 2-4 места и за право остаться в ПЛ
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