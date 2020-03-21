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Агент Шигаев: «Большинство клубов РПЛ платят зарплату игрокам в рублях»

21 марта 2020, 19:28

Агент Олег Шигаев рассказал, как падение рубля отразится на контрактах футболистов РПЛ:

Могу понять клубы, ведь контракты некоторых игроков прикреплены к евро. Естественно, скачки курса сказываются негативно – приходится увеличивать зарплатный бюджет, искать дополнительные источники финансирования. У кого-то курс и до этого был зафиксирован, кто-то сейчас начинает обговаривать с игроками такую меру. Что мне нравится: футболисты адекватно ко всему этому относятся, входят в положение клубов. Считаю, так и должно быть, в кризисной ситуации мы все должны идти навстречу, искать компромиссы, а не создавать проблемы друг другу. Это по-человечески.

Клубы премьер-лиги указывают в контрактах суммы в рублях. Выплаты с привязкой к валюте характерны только для грандов. Поэтому с проблемой столкнутся далеко не все.

Понятно, что будет очень непросто. Поэтому речь и идет о фиксации курса, чтобы минимизировать последствия. Шесть лет назад РПЛ уже проходила через что-то подобное. Но со временем экономическая ситуация стабилизировалась – и клубы тоже пришли в норму. Насколько просядет рубль сейчас, говорить сложно. Да, есть все предпосылки к дальнейшему удорожанию евро, однако для выводов надо еще подождать. Сам я верю в лучшее. И желаю всем настраиваться на позитивный лад. Паника вредит. Что на валютном рынке, что в борьбе с коронавирусом.

Ранее Шигаев поделился мнением о влиянии коронавируса на контракты игроков.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
21 марта в 20:11
Кто плати в евро, то 8.
drug01
drug01
21 марта в 19:40
Иначе нельзя-вылетишь в трубу!
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