ГлавнаяНовости

Тихонов: «В Беларуси интересный чемпионат, где может быть всё что угодно»

21 марта 2020, 19:35

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в эфире программы «Все на Матч!» высказался о чемпионате Беларуси, а также поделился мнением об Александре Глебе, который недавно завершил карьеру:

Чемпионат Белоруссии интересный. Тут может быть все что угодно. Если бюджет нормальный, то команда идет впереди. У нас иногда так не получается. Бывают команды со средними бюджетами, которые идут на 6-7 местах. 

Александр Глеб? У человека действительно талант. Так себя проявлять в «Арсенале» и «Барселоне». Он везде смотрелся здорово. Каждый футболист должен стремиться, попав в большую команду, показать себя. Не у всех это получается. У нас звезды уезжают в топ-лиги и становятся обычными середняками. А Глеб выжал из себя максимум. Даже больше. Он показал нашим молодым футболистам, куда нужно стремиться и как нужно отдавать себя.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Орлов — Малкому: «Не попадёшь в сборную Бразилии и станешь русским?»
Вчера, 22:54 Комментарии8
Рыбус: «Мы решили, что три дня занимаемся и один день отдыхаем»
Вчера, 21:51 Комментарии3
Беленов: «Ситуация с коронавирусом — большой напряг для клубов»
Вчера, 21:37 Комментарии5
Широков: «Надеюсь, что РПЛ удастся возобновить в середине мая»
Вчера, 21:28 Комментарии3
Ловчев: «У Кононова не получилось в „Спартаке“, но человек он порядочный»
Вчера, 21:08 Комментарии10
Генич: «Мне кажется, что чемпионат не удастся доиграть»
Вчера, 20:48 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ruslik1982
Ruslik1982
21 марта в 20:06
вчера Райола был в Беларуси, говорят предлагал Погба и еще пару игроков в Ислочь. Беларусь - единственное место на Земле, где играют в футбол.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
21 марта в 19:42, ред.
Ну да, уже в первом туре аутсайдеры отодрали лидеров в 3-х матчах, а могли бы и в 4-х
Буки счастливы и по всей видимости у этого счастья есть коммерческая основа
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100