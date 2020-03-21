Тихонов: «В Беларуси интересный чемпионат, где может быть всё что угодно»

Бывший футболист «Спартака» в эфире программы «Все на Матч!» высказался о чемпионате Беларуси, а также поделился мнением об , который недавно завершил карьеру:

Чемпионат Белоруссии интересный. Тут может быть все что угодно. Если бюджет нормальный, то команда идет впереди. У нас иногда так не получается. Бывают команды со средними бюджетами, которые идут на 6-7 местах.

Александр Глеб? У человека действительно талант. Так себя проявлять в «Арсенале» и «Барселоне». Он везде смотрелся здорово. Каждый футболист должен стремиться, попав в большую команду, показать себя. Не у всех это получается. У нас звезды уезжают в топ-лиги и становятся обычными середняками. А Глеб выжал из себя максимум. Даже больше. Он показал нашим молодым футболистам, куда нужно стремиться и как нужно отдавать себя.