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Даниил Чалов: «Смотрите чемпионат Беларуси, чтобы день стал незабываемым»

21 марта 2020, 19:47

Защитник «Витебска» Даниил Чалов записал видеообращение для зрителей «Матч ТВ», в котором призвал смотреть чемпионат Беларуси:

Привет всем зрителям «Матч ТВ»! С вами на связи Даниил Чалов, я защитник футбольного клуба «Витебск» из единственного чемпионата в Европе, который проводит свои матчи. Благодаря «Матч ТВ» у вас теперь есть возможность понаблюдать за высшей лигой Белоруссии. Если вы хотите провести свои выходные так, как никогда еще не проводили, получить заряд новых эмоций и вообще сделать день незабываемым, то просто включайте телевизор и болейте за белорусский футбол!

Напомним, что вчера «Матч ТВ» купил права на показ чемпионата Беларуси. 

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Все комментарии
Юрниекс
Юрниекс
21 марта в 22:04
Лучше показывать в записи старые игры спартака..В кризис народу надо больше смеяться..
Шишанутый
Шишанутый
21 марта в 20:46
Посмотрим)
CSKA2012
CSKA2012
21 марта в 20:33
Интересно заснуть под футбол Белорусии реально?))
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 20:31
Уж лучше книжку почитать....
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