Даниил Чалов: «Смотрите чемпионат Беларуси, чтобы день стал незабываемым»

Защитник «Витебска» записал видеообращение для зрителей «Матч ТВ», в котором призвал смотреть чемпионат Беларуси:

Привет всем зрителям «Матч ТВ»! С вами на связи Даниил Чалов, я защитник футбольного клуба «Витебск» из единственного чемпионата в Европе, который проводит свои матчи. Благодаря «Матч ТВ» у вас теперь есть возможность понаблюдать за высшей лигой Белоруссии. Если вы хотите провести свои выходные так, как никогда еще не проводили, получить заряд новых эмоций и вообще сделать день незабываемым, то просто включайте телевизор и болейте за белорусский футбол!