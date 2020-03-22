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Брат Игуаина: «Гонсало не сбежал в Аргентину, наша мама болеет раком»

22 марта 2020, 21:41

Никола Игуаин, брат форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина, ответил на критику болельщиков, раздраженных вылетом нападающего в Аргентину во время карантина из-за коронавируса.

Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с раком. Все критикующие явно не заботятся о своих матерях, им нужно лишь говорить о моем брате, именно так работает этот бизнес. Очевидно, все понимают, для кого это сообщение, так как не в моем духе обобщать. Мой брат Гонсало вылетел в Аргентину после разрешения клуба и выданного документа, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус.

Как и любой другой гражданин Аргентины, он соблюдает карантин. Игуаин не сбежал, хорошо? Причина в том, что он хочет быть с нашей матерью во время этой неприятной ситуации. Мы просим уважения в этот деликатный семейный момент. Лучше сосредоточиться на более важных делах в настоящее время. Спасибо.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 06:52
печально. но он кучу народа подверг опасности заражения ! нужно наказывать тюрьмой! что бы другим был пример!!!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
22 марта в 22:02
Всем здоровья
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