Брат Игуаина: «Гонсало не сбежал в Аргентину, наша мама болеет раком»

Никола Игуаин, брат форварда «Ювентуса» , ответил на критику болельщиков, раздраженных вылетом нападающего в Аргентину во время карантина из-за коронавируса.

Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с раком. Все критикующие явно не заботятся о своих матерях, им нужно лишь говорить о моем брате, именно так работает этот бизнес. Очевидно, все понимают, для кого это сообщение, так как не в моем духе обобщать. Мой брат Гонсало вылетел в Аргентину после разрешения клуба и выданного документа, подтверждающего отрицательный результат теста на коронавирус.

Как и любой другой гражданин Аргентины, он соблюдает карантин. Игуаин не сбежал, хорошо? Причина в том, что он хочет быть с нашей матерью во время этой неприятной ситуации. Мы просим уважения в этот деликатный семейный момент. Лучше сосредоточиться на более важных делах в настоящее время. Спасибо.