Итальянская журналистка: «Почему футболисты в приоритете у властей Италии?»

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли раскритиковала итальянских властей, потому что они в первую очередь оказывают помощь в борьбе с коронавирусом богатым людям:
Я жду объяснений, почему умирающих людей нельзя обеспечить даже ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно. Почему отдается приоритет зажиточным людям? Например, футболистам.
Не должно быть привилегий в этом вопросе. Это невероятно бесит меня. Сотням больных людей не хватает ватных палочек. Есть ли какой-то способ получить тест в частном порядке, за плату? Расскажите, где получить эту услугу. Почему только Дибала должен это знать? Разве нет варианта, чтобы тесты на коронавирус футболисты проходили в частных больницах, а не в государственных? Государственные не должны оказывать такие услуги тем, у кого нет симптомов.
Дибала благодаря «Ювентусу» сейчас находится в частной клинике, а, к примеру, журналисты лежат в обычной. Так не должно продолжаться. Необходима ясность. Либо всем, либо никому.
Напомним, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала стал третьим игроком туринцев, у кого обнаружили коронавирус.
кококо почему богатый дибала может себе позволить ватную палочку
кококо почему богатый дибала может себе позволить ватную палочку
Что за наивность..Все знают что этот временный мир для тех у кого бабки, а журналистке пора снимать розовые очки.
Что за наивность..Все знают что этот временный мир для тех у кого бабки, а журналистке пора снимать розовые очки.