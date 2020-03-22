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Итальянская журналистка: «Почему футболисты в приоритете у властей Италии?»

22 марта 2020, 19:39

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли раскритиковала итальянских властей, потому что они в первую очередь оказывают помощь в борьбе с коронавирусом богатым людям:

Я жду объяснений, почему умирающих людей нельзя обеспечить даже ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно. Почему отдается приоритет зажиточным людям? Например, футболистам.

Не должно быть привилегий в этом вопросе. Это невероятно бесит меня. Сотням больных людей не хватает ватных палочек. Есть ли какой-то способ получить тест в частном порядке, за плату? Расскажите, где получить эту услугу. Почему только Дибала должен это знать? Разве нет варианта, чтобы тесты на коронавирус футболисты проходили в частных больницах, а не в государственных? Государственные не должны оказывать такие услуги тем, у кого нет симптомов.

Дибала благодаря «Ювентусу» сейчас находится в частной клинике, а, к примеру, журналисты лежат в обычной. Так не должно продолжаться. Необходима ясность. Либо всем, либо никому.

Напомним, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала стал третьим игроком туринцев, у кого обнаружили коронавирус.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
BagioR
BagioR
22 марта в 21:16
Чё к Пашке прицепились. Один Дибала болеет что ли? Наверняка ее пидринтер подослал.
ZjzoRe
ZjzoRe ответил волгодон 2
22 марта в 20:34
и ведь она права
леваки разбушевались
кококо почему богатый дибала может себе позволить ватную палочку
Брулин
Брулин
22 марта в 20:03
Сельваджия как будто с луны свалилась. Миром правят баблинские. Во время "чумы" это особенно ясно видно.
minai
minai ответил Belgie2020
22 марта в 19:59
Ой почему почему, сколько лет этой журналистке? 5?! Что за наивность..Все знают что этот временный мир для тех у кого бабки, а журналистке пора снимать розовые очки.
Но очень важно это озвучить.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил волгодон 2
22 марта в 19:58
и ведь она права
Абсолютно!!!
Belgie2020
Belgie2020
22 марта в 19:57
Ой почему почему, сколько лет этой журналистке? 5?!
Что за наивность..Все знают что этот временный мир для тех у кого бабки, а журналистке пора снимать розовые очки.
волгодон 2
волгодон 2
22 марта в 19:46
и ведь она права
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