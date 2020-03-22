Итальянская журналистка: «Почему футболисты в приоритете у властей Италии?»

Итальянская журналистка Сельваджия Лукарелли раскритиковала итальянских властей, потому что они в первую очередь оказывают помощь в борьбе с коронавирусом богатым людям:

Я жду объяснений, почему умирающих людей нельзя обеспечить даже ватными палочками, а Дибалу и его подругу можно. Почему отдается приоритет зажиточным людям? Например, футболистам.

Не должно быть привилегий в этом вопросе. Это невероятно бесит меня. Сотням больных людей не хватает ватных палочек. Есть ли какой-то способ получить тест в частном порядке, за плату? Расскажите, где получить эту услугу. Почему только Дибала должен это знать? Разве нет варианта, чтобы тесты на коронавирус футболисты проходили в частных больницах, а не в государственных? Государственные не должны оказывать такие услуги тем, у кого нет симптомов.

Дибала благодаря «Ювентусу» сейчас находится в частной клинике, а, к примеру, журналисты лежат в обычной. Так не должно продолжаться. Необходима ясность. Либо всем, либо никому.