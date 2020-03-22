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Каштру — о коронавирусе: «Планета выравнивает баланс? Почему мы не готовы?»

22 марта 2020, 20:35

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру на своей странице в Instagram на русском языке порассуждал о ситуации с пандемией коронавируса.

Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились.

Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом почему?

Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов.

Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась.

Вопрос, который мы все задаем: а что теперь? Да, что дальше? Я скучаю по свободе.

Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю вас, чемпионы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жизнь предстала перед всеми нами в новом обличии. Внезапно путешествия, игры, тренировки, анализ отчетов, планирование больше не имеют смысла. Моя жизнь, наши жизни изменились. Это привело к тому, что мы выходим из дома в масках, готовим, следим за одеждой, читаем, пишем и смотрим телевизор, чтобы попытаться понять, в каком направлении движемся. Многие из нас задаются вопросом ПОЧЕМУ? Планета выравнивает баланс? Или это результат безответственного отношения человечества? Почему мы не были готовы? Мы могли бы задать много вопросов. Но я уверен в одном: наша планета, Земля принадлежит не только людям, и не только Человек способен навязать свою волю. Существуют микроскопические существа, способные справиться с любым мировым лидером. Все изменилось. Планета очень изменилась. Вопрос, который мы все задаем: А ЧТО ТЕПЕРЬ? ДА, ЧТО ДАЛЬШЕ? Я скучаю по СВОБОДЕ. Принимайте меры предосторожности и берегите себя. Обнимаю всех и желаю крепкого здоровья. Также хочу выразить благодарность всем тем профессионалам, кто защищает наше здоровье по всему миру без малейшего намека на проявление слабости. Поздравляю Вас, ЧЕМПИОНЫ. ⠀ Life has shown a new face to all of us. Suddenly travelling, games, training, alyses, planning no longer make sense. My life, our lives have changed. It has taken us to the point where we go out wearing masks, we cook, take care of our clothes, read, write and watch television in order to try to figure out in what direction we are going. Many of us wonder WHY? Is the planet balancing itself? Is it due to the careless attitude of humanity? Why weren’t we ready? We could ask many questions. There is one thing I am certain about: our planet, the Earth, doesn’t only belong to human beings and not only Man has the ability to impose his will. There are microscopic beings that can deal with any world leader. It has changed. The planet has changed a lot. The question which we all ask is: AND NOW, YES AND NOW? I miss FREEDOM. Protect yourself and take care. A Hug and Good Health to everyone. I want to express my gratitude to all those professionals who protect our health around the whole world, showing no signs of weakness. Congratulations, CHAMPIONS

Публикация от Luis Castro (@luis_castro_official)

Недавно президент «Шахтера» Ринат Ахметов решил пожертвовать 300 млн гривен на борьбу с коронавирусом, что составляет чуть более 10 млн евро.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответил dino-hsv
22 марта в 22:46
именно поэтому китай потратил кучу денег на то, чтобы спасать людей, которых сам же и заразил? гениально
Чтобы не кто не догадался про их план. Выглядело бы странно если они не чего не делали против эпидемий. В любом случае люди создали этот вирус значит кому то это выгодно. Нами просто манипулируют вводя всякие эти карантины проводят над людьми какой то эксперимент.
Дракон1988
Дракон1988
22 марта в 21:59
Да он философ...)
dino-hsv
dino-hsv ответил Шишанутый
22 марта в 21:51
Люди сами этот вирус и создали. У китайцев там перенаселенее и даже штраф на второго ребенка дают вот чтобы сократить свою численость и придумали этот коронавирус. Он убивает стариков и слабых, как раз то что выгодно государству. Пенсеонеры умрут и пенсию им не придется платить а молодые переболеют выживут и дальше будут работать и платить им налоги.
именно поэтому китай потратил кучу денег на то, чтобы спасать людей, которых сам же и заразил? гениально
dino-hsv
dino-hsv
22 марта в 21:50
читая такие полотна текста кажется, что коронавирус в первую очередь поражает мозг. причем дистанционно
cska1948
cska1948 ответил Шишанутый
22 марта в 21:34
Люди сами этот вирус и создали. У китайцев там перенаселенее и даже штраф на второго ребенка дают вот чтобы сократить свою численость и придумали этот коронавирус. Он убивает стариков и слабых, как раз то что выгодно государству. Пенсеонеры умрут и пенсию им не придется платить а молодые переболеют выживут и дальше будут работать и платить им налоги.
Трамп давно грозился развалить ЕС. И что? Шинген уже накрылся, страны ЕС позакрывали свои границы. Чехи присвоили, гуманитарный конвой с мед. оборудованием, себе и это только начало конца ЕС. Так что не грешите на Китай.
свинина
свинина ответил cska vperiod
22 марта в 21:34
Могут наказать за размышления на русском языке.
Ты уже наказан, раз такое пишешь.
cska1948
cska1948 ответил Шишанутый
22 марта в 21:30
Люди сами этот вирус и создали. У китайцев там перенаселенее и даже штраф на второго ребенка дают вот чтобы сократить свою численость и придумали этот коронавирус. Он убивает стариков и слабых, как раз то что выгодно государству. Пенсеонеры умрут и пенсию им не придется платить а молодые переболеют выживут и дальше будут работать и платить им налоги.
Не получается по вашей логике! Старики и так умрут, а вот чтобы сократить численность населения, так не со стариками надо бороться, а с теми кто приплод даёт, т.е. с МОЛОДЫМИ.
cska vperiod
cska vperiod
22 марта в 21:07
Могут наказать за размышления на русском языке.
Шишанутый
Шишанутый
22 марта в 21:04
Люди сами этот вирус и создали. У китайцев там перенаселенее и даже штраф на второго ребенка дают вот чтобы сократить свою численость и придумали этот коронавирус. Он убивает стариков и слабых, как раз то что выгодно государству. Пенсеонеры умрут и пенсию им не придется платить а молодые переболеют выживут и дальше будут работать и платить им налоги.
25процентный клоун
25процентный клоун
22 марта в 20:44
Респект
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