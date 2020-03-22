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Лингле: «Удивлён, что в Белоруссии играют в футбол. Это игра с огнём»

22 марта 2020, 20:10

Бывший хоккеист минского «Динамо» и сборной Белоруссии Чарльз Лингле поделился мыслями о решении продолжать матчи в Белоруссии.

В Белорусии в хоккей и футбол еще играют? Да, я в курсе и, честно говоря, этому удивлен. По-моему, это игра с огнем. По всему миру не рекомендуют мероприятия с участием десяти и больше человек.

А хоккейный матч может собрать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Но, может, и в Белоруссии передумают, если количество заболевших возрастет.

Тем временем в чемпионате Белоруссии «Слуцк» обыграл «Славию». В матче было 5 пенальти и удаление.

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Все комментарии
офигенный
офигенный
22 марта в 23:30
Ну да афигеть
Дракон1988
Дракон1988 ответил Шишанутый
22 марта в 21:50
Ну там и другие есть не привлекательные туристам страны где много больных Пакистан например - 730 человек, соседняя Польша - 563, Саудовская Аравия очень закрытая страна - 511. В других странах наверно тоже пре уменьшают числа. Вот про Иран например доказано что они скрывали реальные цифры. У них только по офицальной статистике 21 тысяча. А сколько не офицально страшно даже подумать.
В Иране люди лижут решётки мечети.Они и без короновируса больные.
Да там по идее больше 21 тысячи,с такими то действиями.
Шишанутый
Шишанутый ответил ariec93
22 марта в 21:12, ред.
Ну Беларусь не так привлекательная для туризма, как все перечисленные страны, соответственно пассажиропоток в разы меньше и вероятность инфекцию завести тоже. Да и сомневаюсь, что правительство настолько открыто, что доложит, сколько человек протестировано, а о скольких сообщили?
Ну там и другие есть не привлекательные туристам страны где много больных Пакистан например - 730 человек, соседняя Польша - 563, Саудовская Аравия очень закрытая страна - 511. В других странах наверно тоже пре уменьшают числа. Вот про Иран например доказано что они скрывали реальные цифры. У них только по офицальной статистике 21 тысяча. А сколько не офицально страшно даже подумать.
Шишанутый
Шишанутый ответил Kollljan
22 марта в 21:06
76 -это из газеты "Советская Белоруссия", официально. А не официально?
Я написал офицальные данные по всем странам которые есть в открытом доступе. Про не офицальные я не знаю. Если у тебя есть то можеш поделится, ознакомимся.
anfield1984
anfield1984
22 марта в 20:59
Кто вам сказал, что это футбол
ariec93
ariec93 ответил Шишанутый
22 марта в 20:56
Италия - 53 тысячи заболевших, Испания - 28 тысяч, Германия - 23 тысячи, Франция - 14 тысяч, Швейцария - 7 тысяч, Чехия - тысяча (все страны на карантине). Беларусь - 76 человек (нет карантина). Пора ВОЗу признать что карантин не действует и искать другие методы!
Ну Беларусь не так привлекательная для туризма, как все перечисленные страны, соответственно пассажиропоток в разы меньше и вероятность инфекцию завести тоже. Да и сомневаюсь, что правительство настолько открыто, что доложит, сколько человек протестировано, а о скольких сообщили?
minai
minai
22 марта в 20:44
Это игра с мячом, идиот.
Kollljan
Kollljan ответил Шишанутый
22 марта в 20:30
Италия - 53 тысячи заболевших, Испания - 28 тысяч, Германия - 23 тысячи, Франция - 14 тысяч, Швейцария - 7 тысяч, Чехия - тысяча (все страны на карантине). Беларусь - 76 человек (нет карантина). Пора ВОЗу признать что карантин не действует и искать другие методы!
76 -это из газеты "Советская Белоруссия", официально. А не официально?
Шишанутый
Шишанутый
22 марта в 20:19
Италия - 53 тысячи заболевших, Испания - 28 тысяч, Германия - 23 тысячи, Франция - 14 тысяч, Швейцария - 7 тысяч, Чехия - тысяча (все страны на карантине). Беларусь - 76 человек (нет карантина). Пора ВОЗу признать что карантин не действует и искать другие методы!
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