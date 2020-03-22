Лингле: «Удивлён, что в Белоруссии играют в футбол. Это игра с огнём»

Бывший хоккеист минского «Динамо» и сборной Белоруссии Чарльз Лингле поделился мыслями о решении продолжать матчи в Белоруссии.

В Белорусии в хоккей и футбол еще играют? Да, я в курсе и, честно говоря, этому удивлен. По-моему, это игра с огнем. По всему миру не рекомендуют мероприятия с участием десяти и больше человек.

А хоккейный матч может собрать аудиторию в сотни и тысячи зрителей. Но, может, и в Белоруссии передумают, если количество заболевших возрастет.